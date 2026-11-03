Scopri i tagli più in voga quest’autunno, dal bob geometrico al pixie cut, e le palette cromatiche consigliate dallo street style internazionale.

L’una dei punti di partenza più stimolanti per rinnovare la propria chioma è lo street style delle Fashion Week: New York, Londra, Milano e Parigi offrono una vetrina vivace dove le tendenze capelli si manifestano attraverso scatti spontanei, non costretti da luci da passerella. Osservando le strade che circondano le sfilate, si percepisce subito quale forma, texture o colore sta dominando la stagione e quali interpretazioni personali riescono a distinguersi.

Quest’autunno 2026, il focus ricade soprattutto su tagli corti e versatili. I bob si mostrano in chiave geometrica, mentre i caschetti si declinano da versioni morbide e spettinate a forme più compatte e strutturate. La capacità di un taglio apparentemente semplice di trasformarsi grazie a diversi trattamenti – frange, puntine, styling – è uno degli spunti più interessanti per chi vuole osare senza stravolgere totalmente il proprio stile.

Bob e caschetti: i protagonisti dell’autunno

Le immagini raccolte a Milano mostrano una moltitudine di bob corti, alcuni con riga laterale marcata, altri con una frangia a tendina leggera. In una tonalità castano scuro con riflessi balayage, il volume si ottiene grazie a una spazzolata verso l’esterno e a un lieve effetto “wet”. A New York, i caschetti pixie compaiono in tonalità nere intense oppure ramate, spesso accompagnati da frange alla francese o da punti all’insù che aggiungono dinamismo.

Dettaglio: love layers e frange a figura

Un trend ricorrente è il love layers, una scala di taglio che parte da sotto il mento e si allunga fino alle punte, creando movimento anche su capelli lisci. Quando questa struttura è unita a una frangia dritta al centro o a una curtain bangs, il risultato è una silhouette che valorizza sia il viso che la texture. A Parigi, il bob corto con frangia pari è stato fotografato con ciocche più corte nella parte anteriore, un dettaglio che aggiunge profondità e un effetto di “cortezza” molto chic.

Lunghezze medie e lunghe: movimento e colore

Chi preferisce mantenere una certa lunghezza può trarre ispirazione dalle proposte viste a Londra: tagli scalati, con frange a tendina o frange sfilate, offrono leggerezza senza sacrificare la struttura. I colori dominanti includono nero intenso, castano ramato e biondo caldo con balayage. Una lunga chioma con love layers in una nuance castano caramello, ad esempio, permette di giocare tra onde naturali e una piega più liscia, grazie a un semplice phon.

Altre proposte includono il bixie – un ibrido tra bob e pixie – in tonalità nero profondo con frangia scalata, o versioni più audaci in rosa pastello sbiadito e bianco ghiaccio. Queste combinazioni dimostrano come la scelta del colore possa amplificare l’impatto del taglio: un pixie cut con riflessi ramati, ad esempio, cattura la luce creando un effetto “metallico” particolarmente efficace su capelli sottili.

Le tendenze dello street style di questa stagione mostrano che la personalizzazione è la chiave. Che si opti per un bob geometrico, un caschetto spezzato, oppure per una chioma lunga con love layers, è fondamentale abbinare il taglio alla texture naturale e alla palette cromatica che più si adatta al proprio incarnato. Portare le foto dello street style al proprio parrucchiere è, dunque, il modo più sicuro per tradurre le tendenze globali in un look davvero personale.