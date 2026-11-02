Eyemaxxing porta l'arte dei colori negli occhi, trasformando il look con tonalità che valorizzano ogni iris.

Negli ultimi mesi la teoria dei colori ha assunto un ruolo protagonista nel mondo del trucco occhi. I professionisti del settore parlano ormai di eyemaxxing, una strategia che sfrutta contrasti e armonie cromatiche per far risaltare l’iride e dare profondità allo sguardo. Il risultato è un look che non solo cattura l’attenzione, ma si adatta perfettamente a ogni tonalità di pelle e di occhio.

Questa filosofia è stata presentata in anticipo sulle passerelle della primavera-estate 2027, dove le principali maison hanno sperimentato combinazioni audaci ma studiati per enfatizzare la naturalezza dell’occhio. Dai toni pastello ai riflessi metallizzati, la gamma è ampia, ma tutti i look condividono un filo conduttore: l’uso consapevole dei pigmenti per creare un effetto visivo di massima espressività.

Palette celeste e turchese: luminosità per iridi chiari

La collezione Zimmermann ha introdotto un ombretto celeste delicato, sfumato con leggerezza sulla palpebra. Il risultato è un contrasto soffice che valorizza le iridi chiare, donando loro un alone etereo. Nella stessa stagione, Valentino ha optato per un turchese intenso, posizionato sulla zona mobile dell’occhio. Questo tono, più vibrante, rimane ton sur ton con gli occhi azzurri, creando un effetto di profondità che si equilibra elegantemente con un rossetto rosso fragola opaco.

Rame e arancio caldo: enfatizzare occhi nocciola e ambra

Il team creativo dietro la collezione Lacoste ha scelto un ombretto aranciato dai toni rame, avvolgendo le iridi scure e mettendo in risalto le sfumature nocciola e ambrate. Una delicata sfumatura lungo la rima inferiore riscalda l’incarnato di porcellana senza appesantirlo. Allo stesso tempo, la passerella di Elie Saab ha visto l’utilizzo di un azzurro cielo satinato, un colore freddo che si staglia con forza contro gli occhi scuri, accendendo la pelle dorata e conferendo al volto un aspetto più luminoso.

Aspetto glossy: albicocca per un look radioso

Il brand Christopher Esber ha proposto una texture glossy in tonalità di albicocca per avvolgere la palpebra mobile. La finitura lucida “risveglia” le iridi nocciola, creando un accento luminoso che si fonde perfettamente con un incarnato naturale e radioso. L’effetto è quello di un occhio più profondo e di un viso più fresco, ideale per chi desidera una bellezza discreta ma di grande impatto.

Matita nera e mascara: definizione per occhi marroni

Quando la palette è più neutra, la definizione diventa l’elemento chiave. Carven ha mostrato un look basato su matita e mascara intensamente neri, incorniciando le iridi marrone scuro con una linea di contrasto netto. Questo approccio non solo intensifica la profondità dell’occhio, ma risalta splendidamente su incarnati medio-chiari, dimostrando che la semplicità può essere altrettanto sorprendente della complessità cromatica.

Lilla per occhi verdi: un tocco poetico

Infine, la maison Akris ha scelto un ombretto lilla, steso su tutta la palpebra e sfumato delicatamente verso l’esterno. Il colore viola, grazie alla teoria dei toni complementari, enfatizza gli occhi verdi, regalando un look poetico e raffinato. La combinazione di lilla e incarnato naturale crea un equilibrio visivo che trasforma lo sguardo in vero punto focale del viso.

La tendenza eyemaxxing dimostra che la scelta cromatica è più di una semplice moda: è una strategia di valorizzazione personalizzata. Che si tratti di tonalità pastel per occhi chiari, di rame caldo per nocciola o di contrasti netti per iridi scure, ogni scelta è pensata per accentuare la bellezza unica di ogni individuo. Le sfilate di primavera-estate 2027 hanno fornito la cassetta degli attrezzi perfetta per chi vuole sperimentare e creare il proprio trucco occhi di tendenza.