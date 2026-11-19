Florence Pugh rompe il silenzio sulle voci che la vogliono ritoccata e in cura con farmaci dimagranti, e il dibattito si allarga.

Florence Pugh è tornata a parlare pubblicamente dopo che online si è diffusa la convinzione che avesse subito interventi al viso e assumesse Ozempic. L’attrice, candidata all’Oscar, ha scelto Instagram per rispondere, con un lungo messaggio in cui denuncia il clima di continui commenti sul suo aspetto.

Le accuse e la risposta su Instagram

Pugh ha raccontato di essersi svegliata e di aver scoperto che molte persone discutevano del suo volto con toni inquietanti. Tra le ipotesi circolate ci sono state presunte blefaroplastiche, filler, liposcultura del viso, rimozione del grasso buccale e interventi al naso e al mento. Ha definito tutto questo disturbante, sottolineando che il problema non è solo il contenuto delle voci ma il fatto che il suo corpo venga continuamente sezionato e indicato.

L’attrice ha dichiarato di non aver mai assunto Ozempic e di non essersi mai sottoposta a chirurgia facciale. Ha perfino mostrato una foto d’infanzia per ribadire che il suo profilo del naso è sempre stato lo stesso, con la sua caratteristica linea a ski slope.

Il cambiamento di stile di vita

Secondo quanto scritto da Pugh, le differenze visibili dipendono da un percorso personale: dopo i trenta anni ha scelto di ridurre l’alcol e di allenarsi con regolarità. Il suo obiettivo era riuscire a eseguire almeno una trazione, e oggi dice di farne sei e di sollevare 110 chili. Ha spiegato di aver perso appena due chili nel periodo in cui si è dedicata alla forma fisica, e di considerare il lavoro sui muscoli la cosa più importante per una donna.

Un commento video e la reazione dell’attrice

La polemica è partita anche da un video pubblicato da Evie, in cui una commentatrice confrontava due immagini di Pugh e sosteneva che il suo viso avesse perso le guance piene a favore di una mascella più definita. Pugh ha risposto sotto al video ricordando di avere trent’anni e che i volti cambiano con il tempo, aggiungendo che è inquietante non riuscire più a distinguere l’invecchiamento da un intervento.

Nel suo messaggio l’attrice ha anche ricordato di aver ricevuto per anni commenti offensivi sul peso e sul corpo, a cui è abituata da quando ha iniziato a lavorare. Ha chiesto ai follower di avere più attenzione verso le persone reali, dietro ogni immagine.