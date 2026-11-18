Un nuovo farmaco contro l'eczema non convince nel test clinico, pur agendo sul bersaglio biologico previsto.

Per chi convive con la dermatite atopica, l’arrivo di un nuovo farmaco in sperimentazione accende spesso una speranza concreta, soprattutto quando creme e iniezioni già provate non tengono sotto controllo le recidive. Non tutti i candidati, però, arrivano al traguardo. Aclaris Therapeutics, azienda con sede a Wayne, in Pennsylvania, ha annunciato che il suo farmaco sperimentale bosakitug non ha raggiunto né l’obiettivo primario né quello secondario in uno studio di fase 2 su eczema da moderato a grave.

Il meccanismo del bosakitug e il risultato dello studio ADMIRATION

Il bosakitug è un anticorpo prodotto in laboratorio che blocca la TSLP, una proteina rilasciata dalla pelle che si colloca all’inizio del processo infiammatorio alla base di arrossamento e prurito. Lo studio ADMIRATION ha misurato quanto si riduceva la gravità dell’eczema nei pazienti nell’arco di 24 settimane. Il miglioramento osservato non è stato sufficiente a considerare il trattamento un successo. Aclaris non ha ancora pubblicato i dati numerici né la frequenza degli effetti collaterali, anche se l’azienda descrive il farmaco come generalmente ben tollerato.

Gli esami di laboratorio mostrano che il farmaco ha agito sul bersaglio a livello biologico, riducendo diversi segnali immunitari legati all’infiammazione. Questi cambiamenti, però, non si sono tradotti in una pelle visibilmente più calma, che è ciò che conta di più per chi vuole affrontare la giornata senza grattarsi.

Perché bloccare soltanto la TSLP potrebbe non bastare

Secondo quanto emerge dal comunicato, il risultato suggerisce che inibire la sola TSLP potrebbe non essere sufficiente nell’eczema, dove più vie infiammatorie alimentano le recidive contemporaneamente. Aclaris lavora già su un approccio diverso con ATI-052, un anticorpo bispecifico che blocca la TSLP e un secondo percorso infiammatorio, bersaglio anche del farmaco approvato Dupixent. La prossima sperimentazione riguarderà l’esofagite eosinofila, una condizione allergica dell’esofago, e partirà nel primo trimestre del 2027. L’azienda ha inoltre dichiarato a una conferenza per investitori che cercherà partner esterni o acquirenti per il bosakitug.

Il bosakitug non è stato approvato, quindi l’esito non modifica le cure oggi disponibili. I dermatologi dispongono già di diverse opzioni per l’eczema da moderato a grave, dalle creme non steroidee per le zone delicate come le palpebre ai farmaci biologici iniettabili e alle compresse quotidiane che agiscono sul prurito dall’interno. Alcuni biologici sono diventati più semplici da seguire: Ebglyss può essere somministrato anche solo sei volte l’anno dopo la fase iniziale. Se l’eczema non è ancora sotto controllo, è utile parlarne alla prossima visita dermatologica, perché un approccio diverso potrebbe adattarsi meglio alla pelle.