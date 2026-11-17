Jenna Ortega sceglie una coda anni 70 morbida e voluminosa e la tendenza prende il posto dei raccolti tirati.

Al photocall londinese per la presentazione di Klara e il Sole al BFI London Film Festival, nell’ottobre 2026, Jenna Ortega si è presentata con un’acconciatura diversa dal solito. Lontana dall’immagine gotica di Wednesday, l’attrice ha portato una coda anni 70 luminosa e morbida, con scriminatura centrale netta, volume sulla nuca e ciocche libere ai lati del viso.

Il look richiama Jane Birkin, Jane Fonda e Brigitte Bardot, icone che hanno puntato su volume naturale ed eleganza rilassata. Nella stagione fredda questo stile ha un tratto boho-chic rinnovato: il capello non viene costretto in forme rigide, ma lasciato muovere con naturalezza.

Perché lo chignon sleek sta perdendo terreno

Per diverse stagioni hanno dominato lo chignon iper-tirato, l’effetto bagnato e i raccolti sleek fissati con molto gel e cere. Ora la loose ponytail, la coda morbida, prende il sopravvento anche per ragioni di salute. Dermatologi e tricologi segnalano da tempo il rischio di alopecia da trazione, causata da acconciature troppo strette tenute a lungo, che stressano i follicoli. La coda di Ortega unisce ordine e femminilità con una texture satinata e rilassata, e lascia la chioma libera di respirare.

Tutorial: come rifare la coda anni 70

Per iniziare, applicate una mousse volumizzante sulle radici di capelli ancora umidi, poi asciugate a testa in giù per staccare le radici dal cuoio capelluto. Quando la chioma è asciutta, uno shampoo a secco texturizzante sui fusti dà presa e corpo.

Con un pettine a coda create una scriminatura centrale pulita ma non rigida. Sulla corona lavorate le ciocche posteriori con un pettine a denti stretti, spingendole leggermente verso il basso, poi fissate il volume con una lacca a tenuta flessibile.

Raccogliete le lunghezze in una coda bassa o a mezza altezza, senza tirare i lati: l’elastico deve reggere la massa senza tendere la pelle. Per la finitura, avvolgete una sottile ciocca attorno all’elastico e fermatela con una forcina invisibile. Infine lasciate libere due o più ciocche frontali e arricciatele con un ferro largo, così da incorniciare zigomi e mascella.

Declinazioni per l’inverno e accessori

La coda rétro non è l’unica proposta della stagione: le trecce olandesi allentate, lo chignon spettinato alla French pin bun e i mezzi raccolti puntano tutti a incorniciare il viso. Anche tagli scalati come il butterfly cut e lo shag, wolf cut compreso, aiutano a dare volume grazie ai dislivelli di lunghezza.

Per una versione serale si possono aggiungere fermagli dorati o in finitura tartaruga, oppure fiocchi in velluto o seta, legati alla tendenza coquette. L’accessorio va scelto con attenzione: non deve schiacciare il volume della coda.