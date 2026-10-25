Tre make‑up artist rivelano i segreti di un trucco autunnale più libero, colorato e naturale

La stagione autunno-inverno 2026-27 segna una svolta nel panorama del make-up: la ricerca della perfezione svanisce a favore di un’estetica più autentica e sperimentale. Tre professionisti del settore hanno condiviso le loro osservazioni, evidenziando come occhi, labbra e pelle possano diventare protagonisti di look diversificati ma complementari.

Pelle naturale, la vera base di ogni prodotto

Secondo Michele Magnani, Global Senior Make-up Artist di Mac Cosmetics, la pelle deve apparire idratata e luminosa, ma senza l’effetto vetro tipico delle stagioni precedenti. Il risultato è un glow delicato, quasi vellutato, che non nasconde le naturali imperfezioni ma le valorizza. Il fondotinta consigliato è a lunga tenuta, quasi invisibile, mentre il blush sfumato verso le tempie aggiunge profondità senza appesantire.

Texture vellutate e lucentezza controllata

Gianluca Roncari di Lancôme Italia sottolinea l’importanza di una routine di cura della pelle prima di applicare il trucco: detergente delicato, siero riequilibrante e crema idratante formano la base indispensabile per far risaltare i prodotti colorati. Una pelle ben preparata consente di utilizzare prodotti più leggeri, evitando il look artificiale.

Occhi audaci: dallo smokey eye grunge al cashmere eyes

Il smokey eye ritorna con un taglio più grunge, ispirato a icone come Kate Moss e Courtney Love. Michele Magnani lo descrive come una combinazione di tonalità cioccolato e borgogna che conferisce sensualità senza perdere l’eleganza. Manuele Mameli, Fashion and Celebrity Glam Artist, propone invece il cashmere eyes, una palette di ombretti taupe, tortora e marrone espresso sfumati in maniera morbida per creare una velatura monocromatica avvolgente.

Palette di stagione e tecniche di sfumatura

Per ottenere un effetto sfumato senza linee nette, Mameli consiglia di usare le dita o un pennello morbido, sfumando verso l’interno della palpebra e lungo la rima inferiore. Un tocco di mascara marrone o nero completa il look, garantendo un risultato elegante ma non eccessivamente drammatico.

Labbra protagonista: dalla lip combo alle blurred lips

Le labbra assumono un ruolo centrale. Magnani elogia le lip combo, definizioni più marcate ma con contorni sfumati che si fondono con il rossetto, disponibili in finish opaco, glossato o cremoso. Roncari aggiunge che i toni più amati vanno dal bordeaux al prugna, con finiture opache o vellutate. Mameli invece introduce le blurred lips, una tecnica che lascia un colore intenso ma non completamente coprente, con sfumature dal malva al rosso ciliegia.

Consigli pratici per un’applicazione impeccabile

Per realizzare le blurred lips, Mameli suggerisce di tracciare la linea con una matita sfumata verso l’interno e poi tamponare il rossetto con le dita, mantenendo una texture morbida-luminosa. La lip combo richiede invece un contorno definito con un balsamo colorato, seguito da un rossetto più fluido. In tutti i casi, la chiave è partire da una labbra ben idratata, preparata con un balsamo nutriente.