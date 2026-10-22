Scopri il fondotinta‑correttore 2in1 che unisce performance, comfort e 36 tonalità per ogni pelle.

Il mondo del make-up non è mai statico: ogni stagione porta con sé nuove esigenze e nuovi standard di qualità. Le formule ultra-coprenti e pesanti stanno lasciando spazio a soluzioni più leggere, capaci di coniugare coprenza e comfort, adattandosi a una vita frenetica e a una bellezza più naturale.

In questo scenario, la ricerca di prodotti multifunzionali è diventata un vero imperativo. I consumatori vogliono ridurre il numero di flaconi nello beauty case, ma senza sacrificare la versatilità: un unico prodotto che può fungere sia da fondotinta che da correttore soddisfa perfettamente queste aspettative.

Le cinque tendenze che stanno rimodellando il make-up viso

Multifunzionalità: meno prodotti, più risultati

Il concetto di skinimalism ha trasformato il modo di concepire la routine di bellezza. Le formule ibride, capaci di svolgere più ruoli contemporaneamente, permettono di risparmiare tempo e spazio, offrendo al contempo performance elevate. Questo approccio incentiva l’uso di prodotti 2 in 1 che possono uniformare l’incarnato e al tempo stesso nascondere imperfezioni localizzate.

Soft matte: il ritorno di un finish vellutato

Il classico finish opaco è tornato, ma con una declinazione più delicata. Il soft matte dona alla pelle un effetto levigato senza l’aspetto tirato o cipriato, valorizzando le sfumature naturali dell’incarnato. Questo look è particolarmente apprezzato per la sua capacità di conferire un aspetto sofisticato senza apparire artificiale.

Resistenza al sudore e all’umidità

Che si tratti di una riunione in ufficio, di una sessione in palestra o di una giornata al mare, il make-up deve rimanere impeccabile. Le nuove formulazioni puntano a garantire tenuta fino a 12 ore, resistendo al sudore, all’umidità e al trasferimento, riducendo al minimo i ritocchi durante la giornata.

Make-up e skincare sempre più vicini

Il confine tra cosmetica e skincare si assottiglia. I consumatori cercano prodotti che non solo migliorino l’aspetto della pelle, ma che contengano ingredienti nutrienti, non comedogeni e delicati, adatti anche alle pelli più sensibili. Una texture cremosa e idratante è diventata la norma.

Inclusività cromatica: una tonalità per ogni incarnato

Le linee di colore più ampie non sono più un lusso, ma una necessità. Oltre a distinguere tra tonalità chiare e scure, è fondamentale individuare il sottotono giusto (freddo, neutro, caldo o olivastro) per ottenere un risultato armonioso. Oggi le palette includono più di 30 sfumature, per coprire ogni possibile combinazione di tono e sottotono.

Long Lasting Velvet 2in1: il prodotto che incarna le tendenze

Il nuovo Long Lasting Velvet 2in1 Face Foundation & Concealer di INGLOT risponde a tutte le esigenze sopra elencate. La sua formula soft-matte garantisce una coprenza modulabile da media ad alta, mantenendo la pelle davvero uniforme e senza effetto carteggiato. Grazie alla tenuta di 12 ore, il prodotto resta stabile anche sotto condizioni di sudore e umidità, senza trasferirsi sui vestiti.

Un test d’uso condotto su venti volontarie per tre settimane ha confermato l’efficacia del prodotto: il 100 % ha dichiarato una coprenza versatile, il 95 % apprezza il finish soft matte, il 90 % conferma la resistenza allo sfregamento e al sudore, l’80 % segnala un controllo della lucidità fino a otto ore. Inoltre, il colore è rimasto stabile senza ossidazione, e il prodotto non ha evidenziato pori né secchezza.

Disponibile in 36 tonalità suddivise in quattro gruppi di sottotono (cool, neutral, warm, olive), il fondotinta permette di trovare la corrispondenza perfetta. Un semplice test delle vene del polso – blu per i toni freddi, verde per quelli caldi, o neutro per i misti – aiuta a orientarsi, ma la prova sulla mandibola alla luce naturale è l’ultimo passo consigliato.

Per l’applicazione, la versatilità è al centro: una piccola dose può essere distribuita su tutto il viso con pennello o spugnetta per un risultato uniforme, oppure prelevata localmente per coprire occhiaie e imperfezioni. Se si desidera un effetto più leggero, basta tamponare con le dita per un finish ancora più naturale.

La composizione si ispira alla skincare: contiene centella asiatica (CICA) per lenire le irritazioni, caffeina per un effetto tonificante, e una miscela di inulina, glicerina ed esteri di jojoba per un’idratazione prolungata. La formula è non comedogena e adatta a pelli sensibili, garantendo comfort per l’intera giornata.