L'eyeliner su un uomo: una storia che parte dall'antico Egitto e arriva alle passerelle K‑pop.

L’uso del eyeliner nero sul volto maschile genera ancora una leggera tensione culturale, come se un gesto semplice potesse mettere in discussione delle convenzioni radicate. Però il trucco per gli occhi degli uomini non nasce da una moda recente dei red carpet, bensì da una tradizione che attraversa secoli, passando dalla funzione di protezione a quella di seduzione, dal teatro alle sotto-culture più estreme.

Oggi il make-up occhi maschile è visibile su passerelle, video musicali e piattaforme social, ma la sua storia è ben più antica e complessa. Dalle prime forme di kohl applicate in Egitto, alle elaborate maschere del teatro kabuki, fino alle rivoluzioni estetiche del glam rock degli anni settanta, ogni epoca ha ridefinito il significato di quel tratto scuro lungo la palpebra.

Il kohl nell’antico Egitto

Già migliaia di anni fa, uomini e donne egiziani usavano il kohl, una polvere scura a base di minerali, per delineare gli occhi. Gli archeologi hanno infatti ritrovato contenitori e bastoncini applicatori nei corredi funerari maschili, dimostrando che il gesto non era riservato al genere femminile. La funzione principale era duplice: ridurre il riverbero del sole nella calda regione del Nilo e, secondo le credenze dell’epoca, proteggere dagli insetti e dalle infezioni oculari. Così, il contorno scuro divenne parte integrante di una cura del volto che assumeva valenze di salute, status e sacralità.

Il volto maschile sul palcoscenico

Kabuki giapponese

Nel Giappone del Seicento, il teatro kabuki trasformava il volto degli attori con base bianca, linee di colore e sopracciglia disegniate per comunicare ruoli e gerarchie morali anche a distanza. Gli occhi venivano allungati e accentuati con pennelli sottili, creando un effetto visivo che rendeva immediata la lettura emotiva dello spettacolo. Questa tradizione dimostra che il trucco per gli occhi maschili poteva essere un vero e proprio linguaggio scenico, non semplicemente un ornamento estetico.

Teatro occidentale

Stessa dinamica si osserva nelle scene europee: attori, ballerini e performer del XIX e primi del XX secolo impiegavano matite nere, ombretti metallici e ciglia finte per aumentare la visibilità del volto sotto luci artificiali. Il risultato era una esagerazione visiva che enfatizzava la drammaticità della performance, confermando che il trucco occhi maschile era già una pratica consolidata sul palcoscenico occidentale.

Dalla ribellione del glam rock ai movimenti underground

Negli anni Settanta, icone come David Bowie, Marc Bolan e Lou Reed trasferiscono il linguaggio teatrale nelle loro apparizioni pubbliche. L’eyeliner metallizzato, le ombretti iridescenti e il mascara venivano usati per creare un volto alieno e memorabile, segnando la prima rottura iconografica tra genere e make-up. Subito dopo, il punk rifiuta la perfezione: il nero sbavato, quasi consumato, diventa simbolo di disincanto e di appartenenza a una controcultura che rifiuta le regole del decoro tradizionale.

Negli anni Ottanta e Novanta, la sperimentazione continua con figure come Prince, Boy George e la scena goth. Nessun modello unico di mascolinità emerge; al contrario, il trucco occhi maschile si diversifica, passando dal look glitterato al più oscuro, dal finito al più grezzo. Questa varietà dimostra che il gesto non è più legato a un’unica definizione di uomo, ma diventa un segnale di identità personale.

Il make-up occhi maschile oggi

La generazione attuale eredita questa eredità senza sentirne necessariamente il peso storico. Nelle campagne pubblicitarie, sui video musicali K-pop e sui profili Instagram, il eyeliner maschile può variare dal tratto quasi invisibile, che aggiunge densità alla radice delle ciglia, a linee nette e allungate, scelte per effetto grafico. Il mascara, sia nero che trasparente, enfatizza le ciglia, mentre ombretti in tonalità di tabacco, bronzo o prugna conferiscono profondità senza appesantire il look.

Il trucco occhi per gli uomini ha attraversato più di tre millenni, passando da strumento di protezione a segnale di appartenenza culturale, per giungere oggi a una forma di espressione estetica libera. Che si tratti di un semplice tratto di kohl o di un look K-pop altamente curato, la linea nera rimane il gesto più immediato per chi vuole dare al proprio sguardo una presenza più marcata.