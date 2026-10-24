Una routine su misura con i prodotti KIKO per una pelle radiosa ogni giorno

Prendersi cura della pelle è ormai un rituale quotidiano di benessere, e la linea skincare KIKO offre soluzioni pensate per ogni tipologia cutanea, dal viso secco a quello grasso, fino alla pelle mista.

Con più di 121 prodotti – detergenti, tonici, sieri, creme e trattamenti specifici – la gamma rende semplice personalizzare la routine, garantendo risultati visibili senza complicazioni.

La gamma completa di KIKO: detergenti, tonici, sieri e creme per ogni esigenza

La linea comprende detergenti delicati che rimuovono impurità senza aggredire lo strato protettivo, tonici riequilibranti che ristabiliscono il pH e preparano la pelle a ricevere i successivi prodotti. I sieri leggeri sono formulati con concentrazioni elevate di principi attivi e si diffondono in pochi secondi, agendo in profondità per uniformare la texture e controllare la lucidità. Infine le creme viso e i contorni occhi, disponibili in versioni giorno e notte, coniugano idratazione, nutrimento e, per le formule diurne, protezione solare a filtro UV.

Detergenti e tonici per una base pulita

I detergenti di KIKO sono caratterizzati da texture schiumose o gel a seconda del tipo di pelle: per le pelli grasse si consiglia una formula a base di argilla, mentre per quelle secche è ideale un latte detergente a base di acido ialuronico. Il tonico, ricco di estratti vegetali, serve a chiudere i pori e a levigare la superficie, creando una base ottimale per i prodotti successivi.

Sieri leggeri per preparare la pelle

Applicare il siero subito dopo la detersione permette di sfruttare la sua consistenza fluida per far penetrare gli ingredienti attivi più in profondità. Le formulazioni includono vitamine, niacinamide e pigmenti anti-macchie, utili per uniformare il tono e minimizzare le imperfezioni prima dell’idratazione finale.

Creme viso e contorno occhi: idratazione di giorno e notte

Le creme giorno combinano idratazione leggera e filtro UV, essenziali per proteggere la pelle dai raggi nocivi e dal radicale libero. Le creme notte, invece, presentano texture più ricche, con peptidi rigeneranti e oli nutrienti, per supportare il processo di riparazione cellulare che avviene durante il sonno.

Costruire una routine efficace: ordine d’uso, consigli giorno/notte e trattamenti mirati

Un ordine corretto è fondamentale per massimizzare l’efficacia di ogni prodotto. Si parte dallo struccante, seguito dal detergente, poi dal tonico, il siero, eventuali trattamenti mirati (come il contorno occhi o booster) e, infine, la crema viso. Di giorno, la crema deve contenere protezione solare; di notte, può essere più densa per favorire la rigenerazione.

Passaggi fondamentali e tempi di applicazione

Il siero si applica con movimenti delicati dal centro verso l’esterno; la crema, invece, va massaggiata con leggera pressione per stimolare la microcircolazione. È consigliabile attendere circa 30 secondi tra un prodotto e l’altro, così da permettere l’assorbimento completo.

Maschere all’argilla e trattamenti settimanali

Una maschera purificante all’argilla è ideale per pelli miste o grasse: applicata una-o-due volte a settimana, assorbe l’eccesso di sebo, riduce la lucentezza e affina la grana cutanea. Per le pelli secche, le maschere idratanti a base di aloe o miele restituiscono elasticità senza appesantire.

Seguire questi passaggi non solo migliora l’aspetto della pelle, ma crea anche una base perfetta per il make-up, rendendo il risultato finale più luminoso e duraturo. Con la skincare KIKO, ogni utilizzo diventa una piccola coccola, capace di trasformare la routine quotidiana in un vero momento di benessere.