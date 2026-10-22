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22 Ottobre 2026

Makeup Halloween express: guide passo passo per stili spettrali

Idee pratiche per un trucco Halloween veloce, originale e senza spese inutili.

· · 4 min
Makeup Halloween express: guide passo passo per stili spettrali

Il trucco Halloween facile non deve per forza richiedere ore davanti allo specchio o una valigia di cosmetici costosi. Con pochi prodotti di base – ombretti scuri, eyeliner, matita per labbra e un fondotinta molto chiaro – è possibile creare effetti spettrali, vampirici o da strega in meno di dieci minuti. L’obiettivo è combinare semplicità e impatto, sfruttando anche oggetti domestici che spesso si trovano in cucina o nel cassetto del bagno.

Palette minima e base corretta per ogni look

La chiave di un makeup Halloween efficace è una base luminosa che faccia risaltare i contrasti. Stendi un fondotinta opaco dal taglio molto chiaro su tutta la zona del viso e fissalo con cipria per evitare lucentezza indesiderata. A questo punto, utilizza ombretti perlati o opachi in tonalità nere, grigie o violacee per creare ombre profonde, mentre un eyeliner nero definisce il contorno occhi. Per le labbra, una matita nera o un rossetto rosso sangue aggiunge immediatamente un tocco di drammaticità. Con questa base, ogni variante tematica diventa una semplice aggiunta cromatica.

Dettagli scuri e glitter per un effetto spettrale

Per rendere il risultato più originale, è possibile arricchire il trucco con glitter scuri o lenti a contatto colorate. Una spolverata di glitter nero intorno all’occhio o sulle tempie crea un’aura misteriosa, mentre le lenti rosse o viola trasformano lo sguardo in un vero cattivo di film horror. Questi piccoli accenti fanno sembrare anche il look più semplice sorprendentemente complesso.

Hack da TikTok: strumenti di casa come pennelli improvvisati

Le tendenze più seguite su TikTok dimostrano che basta poco per ottenere risultati professionali. Tra i trucchi più popolari, troviamo l’uso della spazzola del mascara come pennello fine per disegnare ragnatele o contorni di teschio. Basta picchiettare delicatamente la punta sulla pelle: il risultato è un tratto scuro, irregolare, perfetto per soglie spettrali senza necessità di eyeliner precisi.

Il cucchiaio come righello curvo

Un cucchiaio di plastica o di metallo può fungere da guida per linee geometriche nette. Posizionando il bordo contro la guancia o il contorno dell’occhio, la matita segue la curvatura in modo uniforme, consentendo di creare design a zigzag o motivi a V senza temere l’imprecisione. Dopo aver tracciato, sfuma con un ombretto chiaro per ammorbidire il contorno.

Ferite finte con carta igienica e vaselina

Per un effetto sanguinoso credibile, molle un foglio di carta igienica, umidificalo leggermente e modellalo sulla pelle per simulare una lacerazione. Copri il “cicatrizio” con correttore, fissalo con cipria e aggiungi colore rosso o marrone scuro con una matita o un rossetto liquido per imitare sangue fresco e coagulo. Un’alternativa più rapida è mescolare vaselina, farina e un po’ di fondotinta: la pasta modellabile si applica e incide facilmente, dando una texture realistica.

Look tematici in dieci minuti

Una volta padroneggiata la base e gli hack di cui sopra, passiamo alle versioni più popolari. Per la strega, contorna gli zigomi con un leggero contour, applica ombretti viola e neri, aggiungi stelle o ragnatele con un eyeliner a punta fine e completa con un rossetto scuro. Il vampiro richiede una base ancora più pallida, linee di sangue finto sulle labbra e ombretti rossi e neri, con un tocco di verde o blu per simulare vene. Il fantasma è il più semplice: mantieni il viso bianco, disegna lacrime nere con matita e un tocco di ombretto grigio per ombreggiare gli occhi. Per il diavolo, usa una base rossa, eyeliner in “cat eye” e lenti di contatto rosse; aggiungi corna finte e una leggera scintilla di glitter dorato. Infine, il clown assassino si realizza con una base bianca, un sorriso allungato disegnato con cotton fioc intinto di rossetto, e una caduta di sangue finto su labbra e guance.

Questi tutorial Halloween dimostrano che non serve una lista infinita di prodotti per ottenere un risultato da brivido. Con pochi cosmetici, un paio di utensili casalinghi e un pizzico di creatività, è possibile trasformare il proprio viso in un’opera d’arte spettrale pronta per la notte più buia dell’anno.

Autore

Camilla Fiore

Camilla Fiore, da Verona, annotò la prima review dopo aver testato un siero durante la Fiera della Cosmesi: quell’articolo cambiò la linea editoriale dedicata alla prova prodotto. Propone rubriche con taglio rigoroso e porta in redazione la precisione di chi colleziona vecchi campionari.

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