L’autunno 2026 porta un make‑up più leggero: dalle ciglia invisibili alle labbra traslucide, passando per ombretti azzurri e blush quasi assenti.

L’arrivo della stagione più fresca dell’anno segna anche l’uscita di una nuova ondata di tendenze make-up. Dopo gli eccessi degli ultimi anni, il 2026 si caratterizza per un approccio più minimalista e personalizzato, dove la naturalezza diventa protagonista. Le passerelle, i social e i look delle star hanno tutti in comune una palette più tenue, linee sfumate e una riduzione consapevole dei prodotti.

Tra le voci più influenti del momento, la make-up artist Dani Parkes descrive il nuovo mood come “less is more”: la bellezza autentica non ha bisogno di maschere pesanti, ma di piccoli accenti mirati. In questo contesto, si rifanno a icone di stagioni passate, ma reinterpretate in chiave attuale, creando così un’autunno che sembra una fusione tra sofisticazione nordica e spontaneità.

Make-up scandinavo: la filosofia del “less is more”

Il trend nordico si fonda sulla semplicità delle linee e sull’accento posto sui tratti naturali del viso. Le clienti di Parkes riferiscono una crescente preferenza per un look pulito, dove le ciglia non vengono più nascoste dietro strati di mascara e le labbra si vestono di colori audaci ma trasparenti. Questa filosofia si traduce in quattro protagoniste che definiscono la tavolozza di questa stagione.

Ghost lashes: l’effetto “senza mascara”

Le ghost lashes sono le ciglia più leggeree mai viste: filamenti quasi invisibili che si fondono con la pelle, creando l’illusione di occhi “senza trucco” ma al tempo stesso più luminosi. Per ottenere questo risultato, basta applicare una piccola quantità di mascara ultra-definito solo alle punte esterne e al lato esterno delle ciglia. Se si desidera un tocco ancora più delicato, si può optare per una sfiorata di mascara che allunga leggermente senza appesantire.

Colori e texture che dominano la tavolozza autunnale

Il 2026 introduce una palette sorprendente, capace di coniugare freschezza e calore. L’uso di tonalità fredde, come l’azzurro acquamarina, si combina con l’idea di un blush quasi inesistente, mentre le labbra abbracciano una trasparenza colorata che ricorda il vetro dipinto. Ogni elemento è pensato per esaltare le sfumature naturali della pelle, senza sovraccaricare il volto.

Ombretto azzurro “casual”

Gli ombrett​i azzurri tornano in versione più “casual”: le tonalità più leggere, come il denim sbiadito o l’acquamarina, vengono sfumate delicatamente sul velluto palpebrale, evitando il contrasto netto tipico del blu navy. Il risultato è un effetto fresco e quasi etereo, ideale per mantenere un look autunnale senza rinunciare alla vivacità.

Anti-blush: il nuovo neutro

Il concetto di anti-blush nasce dalla volontà di neutralizzare il tradizionale colorito rosa o pesca a favore di una leggera sfumatura fredda che riprende il tono naturale della pelle. Prodotti come il Flush Balm di Merit nella variante “Bespoke” o il Plume Blush di Violette_FR in “Latte Praline” riescono a dare una presenz­a appena percettibile, evitando l’effetto “blush blindness”.

Labbra effetto vetro colorato

Le labbra glassate si presentano con una finitura traslucida che lascia intravedere il colore naturale delle labbra, arricchito da una leggera tonalità di berry o marrone scuro. Prodotti come la Lustreglass Stainglass di MAC o il Glossy Lip Stain di e.l.f. offrono una combinazione di lucentezza duratura e colore vellutato, perfetta per l’atmosfera autunnale.

Smokey eye soft e punti luce ghiacciati

Il classico smokey eye non scompare, ma si trasforma in una versione più delicata e raffinata. L’uso di una matita sfumata, anziché di più ombretti, permette di creare profondità senza appesantire il sopracciglio. L’eyeliner “foxy”, che si estende verso il basso o verso l’esterno, conferisce al look una direzione più naturale, evitando l’effetto “cat-eye” troppo marcato.

Smokey eye soft con matita

Per replicare il smokey eye soft, basta scegliere una matita nera o grigio scuro, applicarla lungo la linea delle ciglia e sfumarla delicatamente verso l’alto con un pennello. L’obiettivo è definire l’occhio senza creare contrasti netti; la sfumatura può essere leggera, quasi impercettibile, ma aggiunge profondità e mistero.

Iced out: come posizionare il punto luce

Il iced out è il piccolo tocco di brillantezza che illumina lo sguardo. Applicare una mini-dose di ombretto in stick bianco o crema shimmer nell’angolo interno dell’occhio, oppure una punta di illuminante, genera un effetto luminoso che sembra riflettere la luce del sole autunnale. Questo dettaglio è rapido da realizzare, ma conferisce al volto un’aura di freschezza.

L’autunno 2026 invita a sperimentare un make-up più leggero, dove la personalità supera la necessità di seguire regole rigide. Dalle ciglia invisibili alle labbra vetrose, passando per ombretti azzurri e un anti-blush quasi impercettibile, ogni elemento è pensato per valorizzare la bellezza naturale, lasciandosi spazio a infinite interpretazioni.