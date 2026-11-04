Neve Cosmetics annuncia la chiusura dopo 17 anni di innovazione, mantenendo intatti i suoi valori di indipendenza e rispetto per l’ambiente.

Il 3 novembre 2026 Neve Cosmetics ha diffuso un comunicato ufficiale in cui si annunciava la conclusione delle proprie attività a partire dal 31 dicembre 2026. Il brand, nato nel 2009 nel cuore del Piemonte, ha costruito la sua reputazione su una filosofia di make-up vegano e cruelty-free, attirando una fitta community di appassionate.

Chi desidera fare l’ultimo acquisto avrà a disposizione poche settimane: il sito resterà operativo fino al 30 dicembre 2026, giorno prima della chiusura definitiva, con promozioni pensate per permettere di fare scorta dei prodotti più amati.

Data di chiusura e modalità di liquidazione

Il termine stabilito per l’attività commerciale è il 31 dicembre 2026, data che coinciderà con la fine della produzione e della logistica. Tutti i canali di vendita, sia online che i punti vendita selezionati, arretreranno entro il 30 dicembre, garantendo così la possibilità di ricevere gli ordini effettuati entro tale scadenza.

Nel comunicato, la direzione ha sottolineato l’assenza di problemi di insolvenza o di procedimenti concorsuali; la decisione è stata presa per rimanere fedeli ai principi che hanno sempre contraddistinto il marchio, senza cedere a pressioni commerciali che avrebbero potuto distorcerne l’identità.

Motivazioni espresse dai fondatori

I fondatori hanno dichiarato che la scelta scaturisce da una lunga riflessione sul futuro del settore beauty, che per loro appare sempre più in contrasto con i valori di libertà creativa e rispetto ambientale che hanno sempre guidato la loro attività. Outsider per natura, hanno deciso di chiudere “con serenità, gratitudine e insieme a voi”, evitando qualsiasi forma di compromissione.

Nel messaggio di chiusura è citata la frase: “Siamo sempre stati outsider, guidati da ideali tutti nostri e da uno spirito profondamente indipendente. Per questo abbiamo scelto di non snaturarci né svenderci, ma di concludere il percorso come lo abbiamo iniziato: con serenità, gratitudine e insieme a voi.” Queste parole riflettono la volontà di preservare l’integrità del marchio fino all’ultimo giorno.

Retrospettiva: 17 anni di innovazione e impegno sociale

Fondata nel 2009, Neve Cosmetics ha lanciato più di 2.000 prodotti, spaziando dal trucco minerale alle collezioni ispirate a mondi fantasy, passando per le amate matite Pastello e i rossetti Dessert à Lèvres. La formula vegana e cruelty-free è sempre stata al centro della ricerca, con pigmenti minerali e cere vegetali come ingredienti chiave.

Il brand ha inoltre coltivato una rete di collaborazioni con creator e influencer del settore, creando un dialogo costante con la propria community. Questa capacità di ascolto ha consolidato Neve Cosmetics come punto di riferimento per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso il colore.

Il progetto no profit “Cuore di Neve”

Parallelamente all’attività commerciale, l’azienda ha gestito il progetto solidale “Cuore di Neve”, destinando più di 150.000 euro a rifugi per animali, canili e gattili in tutta Italia, oltre a sostenere iniziative a favore di pazienti oncologiche e persone in difficoltà. Questo impegno testimonia come la responsabilità sociale sia stata una componente fondamentale dell’identità del marchio.

Il video di addio “È stato bellissimo”

Per salutare i propri seguaci, è stato pubblicato un breve filmato intitolato “È stato bellissimo”. Nel video i fondatori ringraziano tutti coloro che hanno partecipato al percorso, concludendo con la frase: “Grazie per ogni momento condiviso: noi abbiamo creato i colori, ma la bellezza è sempre stata la vostra. E, come sempre, buon make-up!”. Il messaggio vuole sottolineare che, sebbene il brand si concluda, la capacità di esprimersi attraverso il trucco rimane nelle mani di chi lo utilizza.