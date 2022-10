Prima di calcare il red carpet della Festa del Cinema di Roma, Mahmood ha mostrato ai fan il suo trucco di bellezza. Si tratta di una preziosa maschera anti occhiaie, che gli consente di combattere i segni della stanchezza.

Mahmood con la maschera anti occhiaie

Generalmente, Mahmood utilizza i suoi profili social soprattutto per parlare di lavoro. Nelle ultime ore, in vista della Festa del Cinema di Roma, il cantante ha deciso di mostrare ai fan uno dei suoi trucchi di bellezza. In sala trucco, a petto nudo e con indosso solo un paio di pantaloni parachute, Alessandro ha svelato uno dei suoi segreti di bellezza per combattere le occhiaie e i segni provocati dalla stanchezza.

Si tratta di una maschera, che la make up artist ha applicato facendo grande attenzione.

Il trucco di bellezza di Mahmood sorprende i fan

Mahmood si è mostrato con una maschera anti occhiaie all’acido ialuronico, mentre la make up artist gli applica un po’ di correttore sulle palpebre. Un trucco di bellezza solitamente sfoggiato solo dalle donne, ma che negli ultimi tempi ha conquistato anche gli uomini. Alessandro, grazie a questo piccolo escamotage, è arrivato sul red carpet con un aspetto del tutto rilassato.

Mahmood sul red carpet della Festa del Cinema di Roma

Sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, Mahmood si è presentato con un look casual: una semplice T-shirt bianca con giacca di jeans. Si tratta di un modello oversize di Prada, brand al quale l’artista italo-tunisino è molto affezionato.