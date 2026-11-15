Il festival della Camera di commercio di Bergamo racconta l'impresa attraverso il cinema, tra mobilità sostenibile, intelligenza artificiale e memoria industriale.

Si è chiusa venerdì 13 novembre allo Spazio Daste di Bergamo la quarta edizione del MADE Film Festival, la rassegna sul cinema d’impresa promossa dalla Camera di commercio di Bergamo. Tre giorni di proiezioni, incontri e premiazioni hanno coinvolto autori, imprese, studenti e pubblico, con l’obiettivo di raccontare il mondo produttivo partendo dalle persone.

La serata inaugurale aveva aperto il festival con il dialogo tra l’attore Alessio Boni e il regista Zeno Castaldi. Boni ha spiegato di aver cercato, nel ruolo di Piaggio, il lato umano dell’imprenditore, più che la figura del padre di un’industria. Castaldi, autore del film d’apertura Il tempo di un sogno, ha raccontato di aver girato tra i reparti di un’azienda mentre la produzione proseguiva intorno alla troupe.

Bike Economy e intelligenza artificiale nei talk conclusivi

L’ultima giornata ha affrontato due temi centrali: la Bike Economy, con le opportunità legate alla mobilità sostenibile e al turismo, e l’intelligenza artificiale, utile a valorizzare la memoria delle imprese ma da affiancare al ruolo critico delle persone. Il videoracconto di Bergamonews ripercorre la giornata con le testimonianze di Giovanni Sanga, presidente di SACBO, Edi Jareci, amministratore delegato di 3T Cycling, Giuseppe De Luca della Fondazione Legler e Nicola Quadri della Fondazione BergamoScienza.

I premiati della quarta edizione

Il Premio MADE è andato a Volpato – L’inventore di InfoCamere e Interporto di Padova, diretto da Karma Gava. Il film racconta il matematico e imprenditore padovano Giorgio Volpato, legato alla digitalizzazione del sistema camerale e allo sviluppo del trasporto intermodale. Il Premio Futura, dedicato alla sostenibilità, è stato assegnato a Punti Nascosti di Beatrice Baldacci, sulla violenza economica e sull’incontro tra due donne di generazioni diverse.

La Menzione speciale Futura è andata a Clair de lune, animazione di Diego Zucchi e Fabio Bozzetto ambientata in una foresta minacciata dalle attività umane. La Menzione speciale MADE è stata assegnata a Beyond Sound Towards Meaning, diretto da Simone Sacchetti, che parte dalla Musica per una fine di Ennio Morricone. Il premio MADE Young è andato ad Asha – La forza di una goccia, di Luca Perotta, girato nell’India rurale sulle comunità di Jamkhed seguite dalla GICAM Foundation.

Giovanni Zambonelli, presidente della Camera di commercio di Bergamo, ha spiegato che l’edizione ha ampliato il proprio sguardo verso temi come l’intelligenza artificiale. Andrea Prete, presidente di Unioncamere, ha sottolineato il valore del corto su Giorgio Volpato, che racconta la nascita di Cerved e l’avvio dell’informatizzazione delle Camere di commercio.