Feste, impegni di lavoro e obiettivi da chiudere: la Winter Arc Challenge propone un percorso di 90 giorni per finire l'anno con slancio.

Tra cene di Natale, aperitivi e le scadenze di fine anno, trovare la motivazione per portare avanti i propri obiettivi non è semplice. Concedersi qualche pausa durante il periodo delle feste è normale, ma secondo le indicazioni riportate, chiudere l’anno in modo solido conta più che mai.

È qui che entra in gioco la Winter Arc Challenge, una sfida annuale da 90 giorni che è diventata virale su TikTok nel 2024. Il percorso parte il 1° ottobre e termina il 1° gennaio, quindi chi non l’ha iniziata in tempo può comunque aderire. L’idea di base è semplice: restare concentrati sui propri traguardi fino alla fine dell’anno, che si tratti di preparare una mezza maratona, raggiungere un numero di libri letti su Goodreads o imparare un nuovo hobby.

Perché funziona nei mesi più stressanti

Chloe Carmichael, PhD, psicologa clinica e membro del comitato consultivo di Women’s Health, con sede a New York City, spiega che la sfida aiuta a mantenere lo stress in prospettiva e a non perdere l’equilibrio rispetto al quadro generale dei propri obiettivi. Secondo la sua indicazione, in questo periodo è utile essere intenzionali con la propria energia e con ciò che ci fa bene.

Carmichael sottolinea anche un altro aspetto: la sfida può rafforzare la autoefficacia, cioè la fiducia nella propria capacità di fare ciò che si dice. Questa fiducia si costruisce con un bilancio concreto di comportamenti coerenti, quindi chi raggiunge piccoli traguardi già adesso arriva a gennaio con uno slancio maggiore. Le persone che hanno iniziato in ritardo, o che la svolgono per 30 o 83 giorni, possono ottenere lo stesso beneficio.

Consigli pratici per restare in carreggiata

Quando si fa uno scivolone, come spendere troppo a brunch e feste dopo aver fissato l’obiettivo di tagliare le spese mensili, Carmichael suggerisce di non vederlo come un fallimento. Il consiglio è preparare in anticipo una frase da ripetere a se stessi, ad esempio: «Posso ancora rimettermi in carreggiata e sentirmi bene con i miei obiettivi».

Anche le difficoltà pratiche vanno previste. Chi punta a fare workout quattro volte a settimana può prenotare le lezioni online con anticipo, così il corso compare in agenda, e annotare gli ostacoli, come il freddo che scoraggia a uscire. Un altro esercizio utile è immaginare il 1° gennaio come una giornata di successo e risalire all’indietro, visualizzando le tappe che hanno portato fin lì, comprese le volte in cui si è rischiato di mollare. Infine, condividere l’obiettivo con un amico, fissando incontri o telefonate periodiche, aiuta a mantenere la costanza.