Brembo porta la sua energia da pista a guardaroba con una collezione che fonde performance e stile urbano.

Nel cuore dell’evento più atteso del mondo delle due ruote, l’EICMA 2026, il noto produttore di sistemi frenanti ha deciso di fare un passo fuori dal tradizionale circuito di gara. Brembo, da sempre sinonimo di precisione e performance nel motorsport, ha presentato la sua prima collezione lifestyle, intitolata “Our Energy. Our Style”. L’iniziativa mira a tradurre l’estetica e la tecnologia delle sue pinze in capi e accessori adatti alla vita quotidiana.

Il progetto nasce dal desiderio di parlare a una community che considera la moda un’estensione della propria identità. Il motto “Obsessed by Details”, espresso dal direttore marketing Mauro Piccoli, funge da filo conduttore: ogni cucitura, proporzione e grafica è studiata per rispecchiare la stessa meticolosità che contraddistingue i freni delle moto da corsa.

Concept e ispirazione della collezione “Our Energy. Our Style”

La linea si colloca a metà strada tra urban technical e gorpcore-luxe, un ponte tra lo spirito sportivo e le tendenze più attuali della moda di strada. I designer hanno scelto di reinterpretare elementi iconici del marchio – come la forma della pinza caliper – trasformandoli in motivi grafici minimali, presenti su t-shirt, felpe e overshirt. Il risultato è un’estetica riconoscibile ma discreta, dove la velocità si esprime attraverso tagli netti e materiali tecnici.

Dettagli di design e scelta dei materiali

Ogni capo è realizzato con tessuti ad alte prestazioni, selezionati per resistenza, traspirabilità e comfort. La Caliper Tee utilizza cotone ring-spun con finitura opaca, disponibile in tre colorazioni (grigio, bianco e verde) che richiamano le palette delle scuderie. La Embro Hoodie e la Crewneck Speed incorporano inserti riflettenti e tagli sagomati per favorire la libertà di movimento, richiamando l’aerodinamica delle moto da gara.

I sette capi chiave: da t-shirt a zaino monospalla

La collezione si articola in sette proposte: la già citata Caliper Tee, la Embro Hoodie, la Crewneck Speed, l’elegante Overshirt, la Seamless Cap, il Gilet tecnico e lo Zaino monospalla. La Overshirt si distingue per la sua versatilità: è abbastanza leggera da essere indossata sopra una t-shirt e al contempo sufficientemente strutturata da diventare un capo di outerwear per le serate più fresche. Il Gilet, con tasche interne e chiusure a zip nascoste, è pensato per chi desidera una vestibilità sportiva ma funzionale.

Funzionalità dei accessori

La Seamless Cap è stata progettata per garantire una calzata aderente senza punti di pressione, ideale per chi pratica sport all’aria aperta. Lo Zaino monospalla, invece, combina capacità di carico elevata a una silhouette snella, con tasche laterali per bottiglie e scomparti imbottiti per laptop, dimostrando come la performance possa tradursi in praticità quotidiana.

Dove e quando acquistare: pop-up e shop online

La disponibilità della collezione inizia il 3 novembre, sia sul sito ufficiale di Brembo sia presso lo stand O71 dell’azienda, situato nella Hall 5 della fiera. Il pop-up rimarrà aperto fino all’8 novembre, offrendo la possibilità di provare i capi dal vivo e ricevere consigli di stile direttamente dal team di design. Dopo la chiusura della fiera, la linea resterà disponibile esclusivamente online, garantendo così un accesso permanente a chiunque voglia integrare il proprio guardaroba con un pizzico di heritage racing.

Con “Our Energy. Our Style”, Brembo dimostra che la precisione non è limitata al mondo dei freni, ma può diventare un vero e proprio codice estetico per la vita di tutti i giorni. La collezione invita gli appassionati a vestire l’attitudine da pilota, trasformando ogni strada in una pista personale.