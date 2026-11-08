Venezia accoglie il Venice Sustainable Fashion Forum: moda, innovazione e futuro sostenibile.

Il Venice Sustainable Fashion Forum torna a Venezia per la sua quinta edizione, tenutasi nella suggestiva cornice della Fondazione Giorgio Cini sull’Isola di San Giorgio. L’appuntamento si svolge oggi e domani, riunendo professionisti, ricercatori e decision-maker da tutto il globo per confrontarsi sulle vie della moda sostenibile.

Il sindaco Simone Venturini ha aperto la prima giornata con un intervento che ha richiamato le radici della Serenissima: la capacità di intrecciare culture, saperi e creatività. Ha sottolineato come la storia di Venezia, fatta di scambi e maestria artigianale, costituisca un patrimonio prezioso per affrontare le sfide future, in particolare quelle legate alla sostenibilità dei modelli produttivi.

Il discorso di Simone Venturini: tradizione e futuro al centro

Venturini ha evidenziato che la sfida della sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma interessa anche la vitalità delle città e dei loro modelli di sviluppo. Nel settore della moda, ha spiegato, occorre ripensare i processi produttivi, valorizzare il lavoro artigianale, investire nella ricerca di materiali di qualità e ridurre gli sprechi. Il sindaco ha rimarcato come Venezia, con la sua tradizione manifatturiera, sia pronta a custodire le eccellenze e ad aprirsi al cambiamento, rafforzando il ruolo internazionale della città come luogo di dialogo tra imprese, istituzioni e ricerca.