Luis Tosar, chi è: tutto sull’attore di Tutto in un giorno

Luis Tosar è un attore galiziano, molto conosciuto e apprezzato a livello internazionale grazie ai suoi ruoli. È il protagonista di Tutto in un giorno, dramma di produzione spagnola con Penelope Cruz.

Luis Tosar: chi è l’attore?

Luis Tosar è un attore galiziano nato a Cospeito, in Galizia, in Spagna, il 13 ottobre 1971. Un attore molto conosciuto e apprezzato a livello internazionale, soprattutto per il uso ruolo da cattivo in Miami Vice, remake dell’omonimo telefilm. Dopo una lunga carriera di successo nel campo dei cortometraggi, l’attore si è fatto conoscere con I lunedì al sole, nel 2002, e Ti do i miei occhi, nel 2003, per i quali ha vinto rispettivamente due premi Goya come miglior attore non protagonista e come migliore attore protagonista. Nel 2006 è arrivato a Hollywood e ha interpretato Arcangel de Jesus Montoya, il capo di un’organizzazione criminale combattuta dai protagonisti di Miami Vice, il remake dell’omonimo telefilm degli anni ’80, interpretato da Jamie Foxx e Colin Farrell, per la regia di Michael Mann. Questo ruolo lo ha portato ad ottenere un successo molto importante a livello internazionale e a farsi conoscere ancora di più dal pubblico. La sua carriera è letteralmente decollata, con tantissimi nuovi ruoli. Nel 2010 ha vinto il suo terzo premio Goya, come miglior attore, per la sua interpretazione nel film Cella 211. Nel 2015 ha affiancato Penelope Cruz nel film Ma ma – Tutto andrà bene. Ha nuovamente collaborato con l’attrice per la pellicola Tutto in un giorno. Negli anni successivi ha ottenuto moltissimi altri ruoli, mostrando il suo grande talento e riuscendo a conquistare il pubblico. L’attore è molto amato e stimato a livello internazionale e la sua carriera comprende moltissimi titoli di film importanti.

Luis Tosar in Tutto in un Giorno con Penelope Cruz

Tutto in un giorno ha fatto tappa a Venezia 79 e il 2 marzo è uscito nei cinema italiani con BIM Distribuzione. Si tratta di un dramma di produzione spagnola diretto da Juan Diego Botto e interpretato da Luis Tosar insieme a Penelope Cruz. È un film che riguarda la famiglia, l’amore e la solidarietà. Un conto alla rovescia per le storie intrecciate di tre protagonisti, che cercano di restare a galla e superare le ventiquattro ore che andranno a cambiare completamente le loro vite. Tutto in un giorno esplora l’impatto che ha avuto la crisi economica sui rapporti personali e come l’amicizia, l’amore e la solidarietà possano essere realmente di grande aiuto per riuscire a superare i momenti più difficili che si presentano nella vita. La storia parla di un’affannosa corsa contro il tempo, ai margini di una grande città. Il cast del film Tutto in un giorno comprende, oltre ai protagonisti Luis Tosar e Penelope Cruz, anche Font García, Adelfa Calvo, Christian Checa, Aixa Villagrán, Nur Levi, Ame Aneiros, Somaya Taoufiki, Salma Naim Annaassi, Katia Borlado, Nacho Marraco, Daniel Coronado, Claudia Melo, Alejandro Mesa, Reda Chebchoubi. Luis Tosar ha interpretato questo ruolo in modo impeccabile, dimostrando ancora una volta il suo grande talento come attore.