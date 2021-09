Si preannuncia essere un edizione regale quella del 2021 del Grande Fratello Vip. Fra i partecipanti in gara anche Lucrezia, Jessica e Clarissa Hailé Selassié: tre vere principesse, che completano il cast del reality più atteso di Canale 5.

Chi sono Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié

Le tre sorelle reali sono di origine etiope, pronipoti dell’ultimo imperatore dell’Etiopia, detronizzato nel 1974. Nobili decadute, forse, ma che comunque non rinunciano al loro titolo, definendosi “principesse moderne“. Bellissime e glamour, le ragazze abitano a Roma e hanno uno stile di vita degno del loro status. Autista, maggiordomo, parrucchiere: sono servite e riverite a tutto tondo. Amanti della moda, delle serate mondane e dello shopping di lusso hanno un certo seguito sui social, su cui pubblicano i loro look e accessori firmati.

Non sono totalmente sconosciute al mondo della tv: Jessica, infatti, 25 anni, ha partecipato a Riccanza nel 2017, il reality show in onda su MTV, insieme a Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, vincitore del GF Vip 5. Da vera principessa, ha rivelato di non aver mai preso un mezzo pubblico, ma di servirsi sempre dell’autista per i suoi spostamenti: di gran lunga più comodo, a suo giudizio.

Grande Fratello Vip

Da Piazza di Spagna dovranno “scendere” a Cinecittà e abbandonare, temporaneamente, il lusso a cui sono abituate. Le sorelle reali entreranno nella Casa del Grande Fratello come un unico concorrente, pur essendo tre persone. Come accaduto in altre edizioni, dopo qualche tempo dall’inizio del reality potrebbe avvenire la separazione e quindi gareggerebbero singolarmente.