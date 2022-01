Dopo l’annuncio delle co-conduttrici che accompagneranno Amadeus sul palco dell’Ariston, l’attenzione degli interessati si è subito volta verso di lei: chi è Drusilla Foer? Una nobildonna senese, icona di stile e anticonformista. Ma le apparenze ingannano, e dietro questa facciata raffinata ed eccentrica si nasconde un uomo.

Infatti Drusilla è l’alter ego di Gianluca Gori, un fotografo toscano che ha creato il personaggio ottenendo un grande successo sul web. Ecco la storia dell’anziana soubrette e del suo creatore.

Chi è Drusilla Foer

Sono state annunciate le cinque co-conduttrici di Sanremo 2022, che presenteranno gli artisti al fianco di Amadeus sul palco dell’Ariston. Da Ornella Muti a Sabrina Ferilli, le donne di spettacolo scelte promettono delle serate imperdibili.

Fra di esse spicca sicuramente per eccentricità Drusilla Foer: ma chi è la nobildonna e star del web? La dama nasce a Siena il 23 Luglio del 1945, ed è del segno del Leone. Si distingue immediatamente come un’artista poliedrica e affascinante: è cantante, attrice, pittrice, sceneggiatrice e icona di stile. Nel corso della sua vita ha incantato artisti e fotografi da tutto il mondo, ed è comparsa sulle copertine delle più importanti riviste di moda.

Nasce in una famiglia privilegiata, e vive a New York per un lungo periodo della sua vita. Si è sposata due volte, prima con un texano, e poi con il belga Hervé Foer. Al momento però è vedova. Ha un fratello, Gherardo, e due sorelle scomparse a causa di un incidente aereo. Ha due nipotini, Ginevra e Giacomo, con i quali condivide l’amore per i libri e le mostre d’arte. È da sempre una donna anticonformista e ribelle, ha girato il mondo e fra le sue amicizie risaltano sicuramente i nomi di Gandhi, Karl Lagerfeld e Andy Warhol.

Gianluca Gori e la nascita della soubrette

Dietro la facciata dell’eccentrica soubrette si nasconde in realtà un uomo, Gianluca Gori. L’uomo nasce come un fotografo toscano, ma in seguito crea il personaggio di Drusilla ottenendo un enorme successo sul web. Il suo profilo Instagram conta più di 148mila followers, ma la nobildonna è riuscita ad abbattere il muro dei social media e ad approdare nel mondo del cinema e della tv. Infatti ha recitato nel film Magnifica Presenza di Ferzan Ozpetek. In tv ha partecipato a diversi programmi: è stata uno dei giudici Strafactor, lo speciale in onda dopo le puntate di X Factor e ha partecipato anche al Maurizio Costanzo Show.

Fra le tante cose, è ospite fissa di CR4-La Repubblica delle Donne, condotto da Piero Chiambretti. Un successo incredibile, che Gianluca Gori afferma di aver creato dal nulla, un giorno. L’uomo infatti ha raccontato che il personaggio della soubrette sarebbe nato dopo una notte d’amore sfrenato in America, a bordo di un battello chiamato proprio Drusilla. A detta sua, il personaggio della nobildonna è “così chiaro, così libero” da averlo spinto a ricamare sempre più dettagli intorno alla storia: “ho pensato che tutti dovessero conoscerla”.