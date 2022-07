Lorella Cuccarini ha svelato per la prima volta alcuni retroscena della sua lite (mai risolta) con una celebre collega.

Lorella Cuccarini: la lite

Tutti sanno che tra Lorella Cuccarini ed Heather Parisi non corra buon sangue e le due nel corso degli anni si sono lanciate spesso frecciatine a mezzo social.

Senza contare che le due sono state protagoniste di uno show, Nemicamatissima, dove avrebbero finito per litigare nel dietro le quinte. Lorella Cuccarini è tornata di recente a parlare della sua lite con la storica collega affermando che la Parisi l’avrebbe persino bloccata sui social. “Lei non è niente per me. Provo indifferenza. Non fa parte della mia vita”, aveva dichirato Heather Parisi in un’intervista in tv in merito alla Cuccarini.

Le due troveranno mai il modo di chiarire? Al momento la pace tra le due sembra una speranza che difficilmente si realizzerà.

In passato si parlò di una presunta rivalità tra le due dovute alla partecipazione a Fantastico, dove Pippo Baudo finì per scegliere Lorella Cuccarini al posto della Parisi. La showgirl italo americana ha sempre smentito la questione e a tal proposito ha affermato: “La Cuccarini ed io siamo esattamente agli antipodi ma il nostro antagonismo è una pura invenzione degli addetti ai lavori sulla quale per anni i giornali hanno campato”.

Nel corso degli anni comunque le due non sono mai riuscite a stringere un buon rapporto.