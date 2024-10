Quanto è alta Leonor di Spagna?

Leonor di Spagna, figlia maggiore di Letizia e Re Felipe, è alta circa 175 centimetri. Questo la rende più alta della madre, che misura 168 centimetri, ma non raggiunge l’altezza della sorella Sofia, che svetta a 180 centimetri. L’altezza è un tratto di famiglia, considerando che Re Felipe è alto ben 197 centimetri. La giovane principessa, oltre a essere alta, si dedica attivamente al mantenimento della sua forma fisica, seguendo un regime di allenamento rigoroso.

Lo stile di Leonor: moda e tendenze

Leonor ha già un suo stile distintivo, influenzato dalla madre, Letizia, una delle fashion icon più apprezzate. La principessa ha spesso indossato capi dall’armadio materno, ma ha anche iniziato a sviluppare un’immagine personale. Tra le sue scelte di moda, spiccano brand accessibili e sostenibili, riflettendo un impegno verso la moda responsabile. Leonor predilige il Made in Spain e cerca di promuovere stilisti emergenti, contribuendo così alla valorizzazione del talento locale.

Le scarpe e i colori preferiti

Quando si tratta di calzature, Leonor è spesso vista indossare espadrillas, ma non disdegna le scarpe da ginnastica e le ballerine, a seconda dell’occasione. Tra i colori che ama indossare, l’azzurro è sicuramente il suo preferito. Questa scelta non è casuale: il celeste è il colore dello stendardo della Principessa delle Asturie e rappresenta anche la Bandiera del Principato delle Asturie. Indossare questo colore è un modo per onorare il suo ruolo, ma è anche una tonalità che le si addice particolarmente, esaltando la sua carnagione e i suoi occhi.