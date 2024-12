Scopri come la coppia ha trasformato il loro attico in un magico regno natalizio.

Un Natale da favola a Roma nord

Il Natale è un momento magico, e quest’anno Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno deciso di renderlo ancora più speciale. La coppia, che vive in un elegante attico nel prestigioso quartiere di Vigna Clara, ha dato il via ai festeggiamenti con decorazioni straordinarie. Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco ha trovato in Noemi non solo una compagna, ma anche una partner creativa per rendere la loro casa un luogo incantevole per le festività.

Un progetto natalizio curato nei minimi dettagli

Noemi ha scelto di collaborare con Cristian Basile, un noto event planner specializzato in allestimenti natalizi. La sua esperienza ha permesso di creare un’atmosfera unica, con un albero di Natale che è il vero protagonista del salotto. Le decorazioni, tutte nei toni del bianco e dell’argento, conferiscono un’eleganza senza tempo all’ambiente, rendendo ogni angolo dell’attico un vero e proprio inno al Natale.

Un tocco personale e sorprese in arrivo

Nonostante l’aiuto di un professionista, Noemi ha voluto essere parte attiva nel processo di decorazione. Ha condiviso sui social le immagini del meraviglioso albero completato, mostrando il suo entusiasmo e la sua soddisfazione. Ma la missione natalizia non si ferma qui: accanto all’albero principale, lanterne bianche e statuette a tema creano un’atmosfera incantevole. E non dimentichiamo il cane di casa, che sembra perfettamente abbinato all’arredamento festivo.

In aggiunta, Noemi ha in serbo una sorpresa per gli ospiti: un secondo albero, più piccolo, decorato con toni di rosa e dolcissime decorazioni. Questo ‘candy tree’ promette di stupire tutti coloro che varcheranno la soglia della loro casa durante le festività. Con un tocco di creatività e tanto amore, Noemi e Francesco stanno creando ricordi indimenticabili per i loro figli e per tutti gli amici che verranno a trovarli.