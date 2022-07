Periodo un po’ complicato per LDA, che ha confessato di avere alcuni problemi di salute. Il figlio di Gigi D’Alessio, dopo l’avventura nella scuola di Amici di Maria De Filippi, è stato risucchiato dagli impegni, ma adesso il suo corpo gli ha imposto uno stop.

Come sta?

LDA: problemi di salute per il cantante

Negli ultimi giorni, LDA è scomparso dai social. Questa sua latitanza ha fatto allarmare i fan, che si sono subito posti diverse domande sul suo conto. Il figlio di Gigi D’Alessio ha così preferito rompere il silenzio e raccontare la verità. Luca, dopo l’avventura ad Amici di Maria De Filippi, si è visto stravolgere la vita, con mille impegni in giro per l’Italia.

Non si è fermato un attimo, ma, ad un certo punto, il suo corpo gli ha imposto uno stop.

Le parole di LDA

LDA, via Instagram, ha dichiarato:

“Amori non sono scomparso. Non sto molto bene ma non preoccupatevi niente di grave. Mi sto riposando un pò e cerco di non stare troppo al telefono. Ho fatto il tampone con esito negativo ringraziando Dio. Comunque vi leggo sempre e vi voglio bene”.

Luca ha fatto il tampone per il Covid ed è risultato negativo.

Pertanto, possimo ipotizzare che la sua sparizione sia da ricollegare anche ad uno stato influenzale. In ogni modo, LDA ha invitato i fan a non preoccuparsi perché presto tornerà da loro più forte che mai.

LDA lontano dai social, ma vicino alla musica

Nel frattempo, anche se lontano dai social, LDA continua ad occuparsi della sua adorata musica. Non a caso, ha condiviso una Instagram Stories in cui lo si vede di spalle, seduto in sala di registrazione. Magari, in questo periodo di latitanza virtuale, Luca sta preparando una nuova canzone: chi può dirlo?