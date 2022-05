Luca D’Alessio in arte LDA è stata una delle rivelazioni dell’edizione di Amici 2021-2022. Fresco da questa esperienza che per questo giovanissimo cantante si è rivelata essere positiva, ha raccontato nello studio di Verissimo non solo del suo percorso professionale in ascesa, ma anche del legame speciale che c’è con il papà Gigi D’Alessio: “Abbiamo un rapporto stupendo”, ha confessato.

LDA parla del legame con il papà Gigi D’Alessio

Proprio riguardo alla famiglia, LDA si è detto orgoglioso. Oltre che con il papà il giovane ha rivelato di aver un bellissimo rapporto anche con la mamma: “Sono un ragazzo fortunato, ho una bellissima famiglia”. Non è facile però – rivela – convivere con la pesante eredità del padre: “Non è facile far capire alla gente che non c’è niente di strano se un figlio vuole fare lo stesso lavoro del padre. Se papà fosse medico e volessi fare il medico sarebbe normale, perché allora nel canto non lo è”.

“Sono andato ad Amici perché volevo dimostrare di farcela”

Per LDA accedere nella scuola di Amici è stato un modo per dimostrare di sapersela cavare a prescindere da tutto: “L’unica cosa che chiedevo a mio papà erano i consigli, questo sì, ma lui non ha mai messo parola sui miei pezzi, non ha mai cambiato una nota, una frase”.

Proprio sui suoi ‘compagni d’avventura’ ha infine dichiarato: “Tra le persone con cui ho legato di più ci sono Nunzio, Alex, Albe, Luigi […] Sono persone spettacolari e mi reputo molto fortunato.

Mi sento veramente migliorato da un punto di vista umano”.

Nunzio incanta Silvia Toffanin e fa vedere i momenti più significativi della sua partecipazione ad Amici

Oltre a LDA anche Nunzio è stato ospite di Silvia Toffanin. La conduttrice ha ripercorso con il giovanissimio ballerino siciliano alcuni dei momenti più salienti della sua partecipazione al talent-show di Canale 5. Il pensiero del giovane non poteva però che andare al suo percorso all’interno nella scuola che non solo lo ha fatto crescere professionalmente, ma anche umanamente.

“Sono molto migliorato anche come persona. Il Nunzio entrato ad Amici è diversissimo da quello uscito. Ero molto esuberante, molto convinto. La convinzione è giusta: tu sei il primo tifoso di te stesso. Ma io lo ero troppo”.

Su Alessandra Celentano: “È quella che mi manca di più”

Incredibilmente Nunzio parlando di ciò che gli mancava di più della scuola, ha risposto: “Mi mancano tutti, ho legato con tutti. Ma Alessandra Celentano è quella che mi manca di più. È strano non avere più lei che mi punzecchia”.



“C’è una fiamma, ma per il momento sono libero”

C’è stato infine spazio anche per le confessioni più “personali”. Quando Silvia Toffanin ha chiesto se ci fosse “qualcuna in vista” il ballerino ha risposto:

“Ti dico che c’è una fiammetta, una fiamma. Però per ora è solo fiamma, non è nulla di serio. Per il momento sono libero. Non è la mia fidanzata, c’è un interesse da entrambe le parti però […] No no, lei non è fidanzata. No, non è della mia città. Troppe domande”.