Nella nuova edizione de La pupa e il secchione e viceversa, condotto dal comico Andrea Pucci e dalla famosa ex pupa Francesca Cipriani è presente, tra le pupe, anche Laura Antonelli: scopriamo chi è.

Chi è la pupa Laura Antonelli

Laura Antonelli è una delle più giovani concorrenti del programma di Italia 1.

Nata il 20 Settembre 2001, è originaria di Reggio Calabria, ma si è poi trasferita a Pomezia. Appassionata di moda fin da giovanissima, la ragazza ha fin da subito intrapreso il mondo delle passerelle grazie alla sua bellezza. Nel 2017 ha partecipato e vinto il concorso Miss Number One 2017. Successivamente ha partecipato al concorso Miss La Bella d’Italia, vincendo il primo posto e la fascia Miss Ragazza Prima Pagina.

Molto attiva su Instagram, come lavoro è influencer nel campo della moda, anche se in futuro sogna di creare un brand personale e alla portata di tutti. Come altri concorrenti, anche lei non è nuova allo stare di fronte ad una telecamera: ha partecipato ai due video clip musicali Tuer di Hiro e A prima vista di Shakalab ft. Davide Shorty. La musica infatti è una delle altre passioni dell’Antonelli.

