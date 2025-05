Riflessioni sull’amore di un uomo maturo

Enzo Iacchetti, noto conduttore di ‘Striscia la Notizia’, ha recentemente condiviso le sue riflessioni sull’amore e sulla vita, rivelando un lato più intimo e personale. A 72 anni, Iacchetti si trova in una fase della vita in cui l’amore non è più una priorità, ma non esclude la possibilità di un nuovo incontro che possa sorprenderlo. “Se mi capitasse l’amore che ti colpisce in faccia mica mi tiro indietro”, ha dichiarato, mostrando una certa apertura verso il futuro.

Amori passati e amicizie durature

Nel corso della sua vita, Iacchetti ha vissuto diverse storie d’amore, alcune delle quali hanno lasciato un segno profondo. Ha parlato di “4 o 5 amori importanti” e di come, per dimenticare, abbia utilizzato il “chiodo scaccia chiodo”, un metodo che, a suo avviso, non funziona se si è veramente innamorati. Oggi, però, il conduttore sembra aver trovato una certa serenità, affermando di mantenere ottimi rapporti con le sue ex compagne. “Quando le incontro non provo niente, resta l’amicizia, che è il sentimento più bello”, ha detto, sottolineando l’importanza delle relazioni basate sulla stima reciproca.

La storia con Maddalena Corvaglia

Una delle relazioni più celebri di Iacchetti è stata quella con Maddalena Corvaglia, conosciuta proprio durante la sua carriera a ‘Striscia’. Iacchetti ha rivelato di essere rimasto incredulo per l’amore che la giovane, oggi 45enne, provava per lui. “Era molto giovane ma molto più matura di me alla sua età”, ha commentato, riflettendo su una storia che ha segnato profondamente la sua vita. La loro relazione è stata caratterizzata da momenti di grande intensità emotiva, che Iacchetti ricorda con affetto.

Una vita semplice e senza eccessi

Oltre all’amore, Iacchetti ha parlato anche del suo rapporto con il denaro e il lusso. Contrariamente a molti personaggi del mondo dello spettacolo, il conduttore non è attratto dalla vita opulenta. “Non ho lo yacht perché mi viene da vomitare”, ha affermato, rivelando un approccio sobrio e pratico alla vita. Possiede un’auto piccola e conduce una vita semplice, lontana dagli eccessi. “Ho messo via quello che mi serviva, ho prestato soldi mai riavuti, fatto del bene senza dirlo”, ha aggiunto, evidenziando il suo desiderio di vivere in modo autentico e significativo.