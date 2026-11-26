La Guida de L’Espresso è tornata con la sua 47esima edizione, e per l’occasione recupera il nome delle origini: La Guida d’Italia. Il volume riunisce in un unico libro 300 ristoranti e altrettante cantine, mettendo insieme la cucina e il vino del Paese.
La nuova edizione è stata presentata nella serata del 25 novembre 2026 al Pirelli HangarBicocca di Milano, davanti a oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni. Alla serata ha partecipato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.
Novantuno nuovi ingressi, tredici debutti con quattro o cinque Cappelli
Tra i 300 ristoranti premiati ci sono 91 nuovi ingressi, quasi uno su tre. Tredici di questi entrano direttamente con quattro o cinque Cappelli, un segnale che la selezione guarda anche a professionisti già affermati e riconoscibili.
Tra i debutti di maggior peso figurano il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride, il locale di Carlo Cracco a Roma.
Ventisette locali con cinque Cappelli e dodici punteggi pieni
I locali con il massimo riconoscimento, i cinque Cappelli, salgono a 27, sei in più rispetto allo scorso anno. Anche i punteggi pieni crescono: i ristoranti con 20/20 passano da sei a dodici.
Tra questi nomi compaiono Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Heinz Beck e Davide Oldani. Il premio di miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso, del ristorante Sandì di Milano.
Il vino: dodici etichette al massimo dei voti
Sul fronte dei vini, le etichette premiate con il massimo dei voti sono dodici, e sette arrivano dalla Toscana. Montalcino è protagonista con sei Brunello dell’annata 2021.
Alla guida ha lavorato Luca Gardini. La pubblicazione è un volume bilingue, in italiano e inglese, di circa 800 pagine, affiancato da un magazine trimestrale e da un’app.
Cosa cambia per chi usa la guida
L’app consentirà di prenotare esperienze nei ristoranti e nelle cantine aderenti al progetto a partire da gennaio, quindi chi vuole provare i locali premiati potrà farlo direttamente dal telefono.