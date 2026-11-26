Novantuno nuovi ingressi, ventisette locali con cinque Cappelli e il ritorno al nome delle origini: ecco la nuova edizione della guida.

La Guida de L’Espresso è tornata con la sua 47esima edizione, e per l’occasione recupera il nome delle origini: La Guida d’Italia. Il volume riunisce in un unico libro 300 ristoranti e altrettante cantine, mettendo insieme la cucina e il vino del Paese.

La nuova edizione è stata presentata nella serata del 25 novembre 2026 al Pirelli HangarBicocca di Milano, davanti a oltre 1.500 ospiti tra chef, produttori di vino, operatori del settore e rappresentanti delle istituzioni. Alla serata ha partecipato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida.

Novantuno nuovi ingressi, tredici debutti con quattro o cinque Cappelli

Tra i 300 ristoranti premiati ci sono 91 nuovi ingressi, quasi uno su tre. Tredici di questi entrano direttamente con quattro o cinque Cappelli, un segnale che la selezione guarda anche a professionisti già affermati e riconoscibili.

Tra i debutti di maggior peso figurano il St. George di Heinz Beck a Taormina, la Gucci Osteria di Massimo Bottura a Firenze e Viride, il locale di Carlo Cracco a Roma.

Ventisette locali con cinque Cappelli e dodici punteggi pieni

I locali con il massimo riconoscimento, i cinque Cappelli, salgono a 27, sei in più rispetto allo scorso anno. Anche i punteggi pieni crescono: i ristoranti con 20/20 passano da sei a dodici.

Tra questi nomi compaiono Massimo Bottura, Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco, Heinz Beck e Davide Oldani. Il premio di miglior giovane chef 2027 è andato a Laura Santosuosso, del ristorante Sandì di Milano.

Il vino: dodici etichette al massimo dei voti

Sul fronte dei vini, le etichette premiate con il massimo dei voti sono dodici, e sette arrivano dalla Toscana. Montalcino è protagonista con sei Brunello dell’annata 2021.

Alla guida ha lavorato Luca Gardini. La pubblicazione è un volume bilingue, in italiano e inglese, di circa 800 pagine, affiancato da un magazine trimestrale e da un’app.

Cosa cambia per chi usa la guida

L’app consentirà di prenotare esperienze nei ristoranti e nelle cantine aderenti al progetto a partire da gennaio, quindi chi vuole provare i locali premiati potrà farlo direttamente dal telefono.