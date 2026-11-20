Poche castagne fresche, acqua, sale e qualche foglia di alloro bastano per un piatto autunnale morbido e profumato. Ecco come cuocerle e sbucciarle senza fatica.

Le castagne lesse sono una preparazione autunnale che richiama subito le cucine di casa. Servono pochi ingredienti, una pentola capiente e un po’ di attenzione nella cottura, che restituisce un frutto tenero, dolce e profumato. Rispetto alle caldarroste, cotte al calore secco, le castagne bollite risultano più umide e delicate, e si prestano anche a diversi usi in cucina.

La ricetta tramandata dalla nonna è semplice. Le castagne si cuociono con la buccia in acqua leggermente salata, a cui spesso si aggiungono foglie di alloro o semi di finocchio, secondo le abitudini di ciascuna famiglia. Il vero segreto sta nella sbucciatura, che diventa più facile se si lavora sulle castagne ancora calde.

Ingredienti, dosi e fasi della cottura

Per 4 persone servono 500 g di castagne fresche, circa 1,5 litri di acqua, tanta da coprire abbondantemente i frutti, un pizzico di sale e due foglie di alloro. La preparazione richiede circa 10 minuti, mentre la cottura dura in genere tra i 35 e i 50 minuti. Questi ingredienti sono sufficienti per il piatto base, a cui si può aggiungere un po’ di semi di finocchio per un aroma più caratteristico.

Il primo passo consiste nello scegliere le castagne. Vanno scartate quelle con muffa, fori evidenti, odori sgradevoli o segni di deterioramento. Le sane si lavano sotto acqua corrente, per eliminare la terra, e si mettono in una pentola capiente, coperte con acqua fredda. Si aggiungono il sale, l’alloro e gli eventuali semi di finocchio, poi si accende il fuoco fino al bollore.

Quando l’acqua bolle, la fiamma va abbassata. Il liquido deve restare in ebollizione regolare, senza agitarsi troppo. Le castagne di medie dimensioni impiegano di solito 35-45 minuti a partire dal bollore, mentre quelle più grosse possono richiedere 50 minuti o qualcosa in più. Per controllare la cottura basta prelevarne una, lasciarla intiepidire e verificare che la polpa sia tenera fino al centro.

Il trucco della nonna per sbucciarle facilmente

Il problema più frequente riguarda la pellicina interna, che talvolta resta attaccata alla polpa. Il rimedio tradizionale è sbucciare le castagne mentre sono ancora calde, perché una volta raffreddate la buccia e la pellicina si staccano con più difficoltà. Per non scottarsi conviene prelevare poche castagne alla volta, lasciando le altre nell’acqua calda con il fuoco spento.

Si rimuove prima la buccia esterna e poi la pellicina marrone che avvolge la polpa. Se una castagna oppone resistenza, si può aiutarsi con la punta di un coltellino, lavorando con cautela. Alcune varietà, soprattutto quelle con la pellicina che penetra nelle pieghe del frutto, restano più difficili da pelare, e nessun metodo garantisce una sbucciatura perfetta in ogni caso.

Molte ricette prevedono anche un piccolo taglio sulla buccia prima della cottura. Va eseguito con un coltello affilato, su una superficie stabile, incidendo solo la buccia senza affondare nella polpa. Il taglio non rende la sbucciatura automaticamente più semplice, perché il risultato dipende molto dalla freschezza e dalla varietà dei frutti.

Aromi, conservazione e usi in cucina

L’alloro è l’aroma più usato nella tradizione. Le sue foglie cedono un profumo delicato all’acqua, che si sposa con il gusto dolce della castagna. Non è indispensabile, perché le castagne diventano morbide anche lessate solo con acqua e sale. Le foglie vanno usate solo se alimentari e correttamente riconosciute, evitando di confonderle con piante ornamentali come il lauroceraso, che non è adatto al consumo. Vanno tolte prima di servire.

I semi di finocchio rappresentano la variante più diffusa. Ne basta una piccola quantità, da aggiungere con il sale e l’alloro, perché il loro aroma sia percepibile senza coprire il sapore naturale del frutto. Alcune famiglie usano invece un rametto di rosmarino, altre preferiscono nessun aroma. La scelta resta personale.

Le castagne lesse si gustano al meglio appena preparate, ancora tiepide, senza zucchero né condimenti. Gli avanzi vanno raffreddati in fretta e riposti in frigorifero in un contenitore chiuso, e vanno consumati entro due o tre giorni. Si possono anche congelare dopo la cottura e la sbucciatura. Una volta schiacciate, possono diventare la base di una crema dolce con latte o bevanda vegetale, un ingrediente per torte autunnali, un ripieno per preparazioni salate o un’ottima base per vellutate e purè.