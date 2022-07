Direttamente da Instagram arrivano la dieta di Wanda Nara ed i suoi segreti per restare in forma ma attenzione: la modella non usa la bacchetta magica

La dieta di Wanda Nara e quelli che vengono indicati come i suoi segreti per restare in forma sono il frutto di una decisa dose di dedizione e sacrificio che la splendida modella e procuratrice mette nel suo stile di vita.

Uno stile di vita che, ad esempio, ha messo al bando gli alcolici. E i risultati sono evidenti: Wanda ha un fisico stupendo ed è una delle icone di sensualità più apprezzate sui social ed in tv. E proprio su un social, segnatamente su Instagram la 34enne signora Icardi ha svelato i suoi segreti di bellezza.

La dieta di Wanda Nara e le regole auree

Innanzitutto ha consigliato a tutte di seguire alcune semplici regole che, per quanto attiene la parte dell’alimentazione, non sono poi così drastiche o “impossibili”.

La prima, anche se con la dieta correlata direttamente solo a metà? Wanda Nara ha chiarito su Instagram che non beve mai alcolici e non fuma. Poi una regola molto più legata al comportamento a tavola: da lì in casa di Wanda Nara sono bandite le bibite gassate.

Tè verde e vitamine prescritte dal medico

E poi? Basta consumare vitamine e integratori prescritti dal medico di fiducia e mai assunti in maniera autonoma e bere due litri di tè verde al giorno.

Tutto questo ovviamente mantenendo un regime alimentare bilanciato nella più parte dei giorni ma che non sia “sbilanciato” eccessivamente verso il sacrificio: ogni tanto qualche piacere va concesso, ovvio.