Nel pomeriggio di ieri, venerdì 23 settembre, si sono tenuti presso la chiesa della Beata Vergine Maria Immacolata nella frazione Strà a Colognola ai Colli (in provincia di Verona) i funerali di Manuel Vallicella, amatissimo ex tronista di Uomini e Donne morto suicida pochissimi giorni fa.

Da diverso tempo, come confermato anche da un amico che gli era stato molto accanto, Manuel soffriva di una forma di depressione, un male oscuro che lo stava consumando da dentro dopo la morte della sua adorata mamma.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale, L’Arena, alla cerimonia alla quale hanno partecipato amici e parenti dell’ex volto della trasmissione di Canale 5 stato anche inviato uno speciale omaggio floreale da parte delle produzione di Uomini e Donne, come segno di cordoglio da parte della conduttrice Maria De Filippi.

Viole ciocche, anturium e rose bianche: questi i fiori scelti per il mazzo, un regalo per il compianto Manuel direttamente da parte della presentatrice.

Uomini e Donne, inoltre, ha tenuto a ricordare l’ex tronista e corteggiatore con uno speciale messaggio trasmesso nel corso di una delle ultime puntate andate in onda.

Tra i presenti alla cerimonia anche le nipoti di Vallicella, che amavano chiamare il loro zio “il gigante buono”. Ecco le loro parole dedicate al familiare:

“È stato un anno difficile per la nostra famiglia e a Natale ci sarà un altro posto in meno, ma sapremo tenerti con noi. Ci hai insegnato che fama e soldi non sono ciò che conta. Che bisogna saper perdere e che non si deve aver paura di mostrare le nostre fragilità.”