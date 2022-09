Kate Winslet ricoverata in Croazia a causa di un incidente sul set: come sta l'attrice?

Kate Winslet è stata ricoverata in ospedale in seguito ad un incidente sul set. L’attrice sta girando un nuovo film in Croazia ed è stata trasportata nel primo nosocomio disponibile vicino al villaggio di Kupari. Quali sono le sue condizioni?

Kate Winslet ricoverata in ospedale

Brutto incidente sul lavoro per Kate Winslet. L’attrice si trova in Croazia, dove sta girando un film dedicato allla fotoreporter americana Lee Miller. E’ proprio durante le riprese che è caduta e, per volere della produzione, è stata ricoverata in ospedale. Stando a quanto riporta la stampa locale, le sue condizioni sono buone perché è stata portata in nosocomio “in misura cautelare“.

L’incidente di Kate Winslet

Kate stava girando la pellicola dedicata a Elizabeth ‘Lee’ Miller, quando ha riportato un infortunio alla gamba.

La produzione ha immediatamente chiesto il suo ricovero, in modo da scongiurare eventuali complicazioni. Secondo i media locali, la Winslet è caduta perché ha semplicemente perso l’equilibrio. Sembra che la 46enne non volesse neanche essere portata in ospedale. Pertanto, i fan possono stare tranquilli: non le è accaduto nulla di grave.

Le prime dichiarazioni dei medici

La Winslet sta girando il film nel villaggio croato di Kupari ed è stata traportata nel primo ospedale disponibile a bordo di un furgoncino nero, ovviamente accompagnata dai bodyguard.

“È scivolata ed è stata portata in ospedale in misura cautelare come richiesto dalla produzione. Sta bene e riprenderà a girare, come da programma, questa settimana“, hanno dichiarato i medici. A breve, quindi, Kate tornerà a vestire i panni della famosa fotoreporter di guerra, che ha cercato di far venire a galla le terribili verità sui nazisti.