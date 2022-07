Terribile lutto per Kate Middleton: la moglie del principe William ha perso una delle sue più care amiche. Si tratta di Christine Hill, esperta prenatale, che l’ha aiutata anche quando era incinta del primogenito George.

Kate Middleton in lutto

Kate Middleton sta vivendo un lutto molto difficile. La duchessa di Cambridge ha perso una delle sue più care amiche, ovvero Christine Hill. La donna aveva 74 anni ed era uno dei suoi punti di riferimento, nonché colei che l’ha aiutata quando era incinta del primogenito George. A rendere pubblica la terribile perdita è stato Hello Magazine, che sottolinea il dolore che Kate sta vivendo in questo momento.

Kate Middleton: Christine l’ha aiutata con George

Quando Kate era incinta di George, Christine, che era un’esperta prenatale e un’ostetrica, l’ha aiutata tantissimo. All’epoca, la Middleton si è recata più volte a casa della Hill, situata nella zona ovest di Londra, per chiederle sia consigli che informazioni mediche. Stando a quanto sostengono i beninformati, una volta l’ha accompagnata anche William. Quest’ultimo le avrebbe chiesto informazioni su come montare il seggiolino per bambini sull’automobile.

Le ultime dichiarazioni di Christine su Kate

Intervistata da Telegraph, Christine aveva riservato alla Middleton belle parole: “Kate è una ragazza deliziosa“. Aveva aggiunto che lei e William formavano “una squadra molto solida“. La duchessa di Cambridge, dal canto suo, aveva così parlato del parto del primogenito: “È stato un po’ terrificante, non ho intenzione di mentire. Eravamo felici di condividere la gioia con il pubblico ma, allo stesso tempo, c’era il fatto di avere un neonato da genitori inesperti e l’incertezza su ciò che comportava“. Fortunatamente, al suo fianco c’era Christine Hill, l’amica che oggi si ritrova a piangere.