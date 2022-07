Ore difficili per Jason Momoa: l’attore di Acquaman ha avuto un brutto incidente. Mentre viaggiava a bordo della sua automobile è stato colpito da una moto che procedeva nel verso di marcia opposto. Come sta l’interprete?

Jason Momoa ha avuto un incidente

Brutto incidente d’auto per Jason Momoa. La star di Acquaman, a bordo della sua macchina, ha fatto un frontale con un motociclista. Stando a quanto riportano i media americani, il terribile impatto è avvenuto domenica 24 luglio, lungo la Old Topanga Canyon Road, nei pressi di Calabasas, in California.

Jason Momoa: frontale con una moto

Jason viaggiava a bordo della sua macchina, una Oldsmobile del 1970, quando un motociclista, proveniente dalla corsia opposta, si è schiantato contro di lui.

L’impatto è avvenuto in prossimità di una curva, molto probabilmente a causa dell’eccessiva velocità. Le indagini per chiarire le cause dell’incidente sono ancora in corso.

Come sta Jason Momoa?

Il motociclista, stando a quanto sostengono i media americani, è atterrato in piedi, dopo essere rimbalzato contro il parabrezza dell’auto di Jason. Trasportato in ospedale, l’uomo è stato curato, ma le sue condizioni di salute non sono gravi. Per quanto riguarda Momoa, al momento non si hanno informazioni sul suo conto.

In ogni modo, sembra che stia bene.