Economista, accademica, politica statunitense e professoressa emerita all’Università della California: ecco chi è Janet Yellen, che Joe Biden ha nominato come segretaria del Tesoro degli Stati Uniti.

Janet Yellen: chi è?

Joe Biden ha reso pubbliche le prime nomine dopo la sua elezione a presidente degli Stati Uniti.

Secondo il The Wall Street Journal, tra esse pare esserci quella di Janet Yellen come segretaria al Tesoro degli Stati Uniti. Si tratterebbe della prima donna a ricoprire tale carica.

La Yellen è nata il 13 agosto 1946 a New York da una famiglia ebraica e nel corso della sua carriera ha ricoperto diverse cariche importanti. Dopo aver studiato economia all’università di Brown e a Yale, ha lavorato per molti anni come insegnante di macroeconomia all’Università della California.

Attualmente è professoressa emerita.

Il presidente Clinton la scelse come presidente del Consiglio dei Consulenti Economici negli anni Novanta. Dal 1994 al 1997 ha fatto parte del Consiglio dei governatori del Federal Reserve System ed è divenuta anche vicepresidente dell’American Economist Association. Tra i ruoli più prestigiosi c’è stato quello di presidente della Federal Reserve Bank di San Francisco per ben 6 anni.

Durante l’amministrazione di Barack Obama è stata per 4 anni vicepresidente della Federal Reserve, divenendone poi presidente al posto di Ben Bernanke.

Anche in questo caso si è trattato della prima donna a ricoprire questo ruolo. Grazie a ciò, la rivista Forbes l’ha inserita nel 2014 tra le 100 donne più potenti del mondo.

Per quanto riguarda la vita privata, si sa che è sposata con il collega economista George Akerlof, vincitore del premio Nobel per l’economia

Segretaria al Tesoro

Tra le nomine rese pubbliche dal neo eletto presidente degli Stati Uniti Joe Biden, pare esserci anche quella di Janet Yellen a segretaria del Tesoro degli Stati Uniti.

Attualmente la carica è ricoperta da Steven Mnuchin, eletto il 13 febbraio 2017.

Se il Senato confermerà la carica, la Yellen sarà la prima donna a ricoprire tale importante carica.

Gli altri ruoli affidati da Biden sono: Antony Blinken come segretario di Stato, Alejandro Mayorkas come segretario alla Sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice alle Nazioni Unite, Jake Sullivan come consigliere sulla Sicurezza nazionale, John Kerry come inviato speciale per il clima e Avril Haines come direttrice dell’Intelligence nazionale.