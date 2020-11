Voluta dal presidente neo eletto degli Stato Uniti Joe Biden a capo dell’Intelligence e prima donna con questo importante ruolo: ecco chi è la politica americana Avril Haines.

Avril Haines: chi è?

Avril Haines è un’importante funzionaria politica degli Stati Uniti.

Da tempo è una collaboratrice stretta del neo eletto presidente americano Joe Biden, sin dai tempi del Senato. Si tratta di una figura intraprendente, che spesso ha ricoperto importanti a livello nazionale. Biden l’ha nominata, il 23 novembre 2020, come direttrice dell’Intelligence.

Nata a New York nel 1969 da una pittrice e un professore universitario emerito. Dopo gli studi, Haines si è recata in Giappone e successivamente si è iscritta all’università di Chicago, dove ha studiato fisica teorica.

Advertisements

Durante gli studi ha lavorato in un negozio di riparazioni auto. Nel 1991 durante delle lezioni di volo ha conosciuto il suo futuro marito David Davighi. Nel 1998 si è iscritta alla Georgetown University ed è divenuta, nel 2001, dottore in Giurisprudenza.

Durante la presidenza di Barack Obama, Haines è stata dal 2013 al 2015 vicedirettrice della Central Intelligence Agency (Cia) e dal 2015 al 2017 ha avuto la carica di viconsigliere alla sicurezza nazionale, sostituendo Tony Blinken.

È stata la prima donna a ricoprire entrambi i ruoli.

Il suo curriculum vanta anche un servizio come consulente legale del Consiglio per la sicurezza nazionale statunitense nel 2010 e una carica di vice capo consigliere del Comitato per le relazioni estere del Senato dal 2007 al 2008.

Avril Haines ha anche ricoperto diversi ruoli accademici. Tra i più importanti spicca la carica di ricercatrice senior alla Columbia University e un ruolo al laboratorio di fisica applicata alla John Hopkins University.

Inoltre, è stata anche membro della Commissione nazionale per il servizio militare, nazionale e pubblico.

Direttrice dell’Intelligence

Il neo eletto presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha scelto Avril Haines per ricoprire il ruolo di direttrice dell’Intelligence nazionale. Se, come da procedura, il Senato confermerà la nomina, la Haines sarà la prima donna a ricoprire tale carica.

Una nomina importante, che sta a testimoniare la necessità di Biden di avere un team affiatato e già pronto a operare già dall’insediamento.

Insieme alla nomina della Haines, Biden ne ha rese pubbliche altre cinque: Antony Blinken come segretario di Stato, Alejandro Mayorkas come segretario alla Sicurezza nazionale, Linda Thomas-Greenfield come ambasciatrice alle Nazioni Unite, Jake Sullivan come consigliere sulla Sicurezza nazionale e John Kerry come inviato speciale per il clima.