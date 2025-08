Alice De Bortoli: carriera e impatto nel mondo dei social media

Il mondo dei social media è un palcoscenico vibrante, popolato da volti noti che, grazie alla loro creatività e alla capacità di attrarre l’attenzione, riescono a costruirsi carriere di successo. Un esempio luminoso è quello di Alice De Bortoli, un’ex partecipante del programma televisivo Il Collegio, che ha saputo trasformare la sua notorietà in una delle carriere da influencer più seguite in Italia. Ma come è riuscita a fare tutto questo? La sua storia è un chiaro esempio di come passione e talento possano diventare opportunità concrete nel panorama digitale di oggi.

Un inizio promettente

Alice De Bortoli è nata a Casale sul Sile, in Veneto, nel 2003. Fin da giovane, ha dimostrato un forte interesse per la danza, in particolare per l’hip-hop, una passione che ha coltivato con grande dedizione. La sua avventura sui social media è iniziata precocemente, raggiungendo centinaia di migliaia di follower già all’età di 14 anni. Questo successo iniziale ha gettato le basi per una carriera che ha preso il volo con la partecipazione a Il Collegio nel 2019. Ma cosa ha rappresentato davvero quel programma per lei?

Il format ha catturato l’attenzione di un pubblico vasto, permettendo ad Alice di farsi conoscere da più persone. Con la sua personalità vivace e la passione per la danza, è riuscita a conquistare il cuore degli spettatori. Dopo la fine del programma, ha continuato i suoi studi, conseguendo il diploma al liceo di Scienze umane con indirizzo economico-sociale, senza però dimenticare la sua carriera sui social. È davvero possibile conciliare studio e successo sui social media? Alice ha dimostrato che sì, si può!

Da influencer a conduttrice

Col passare del tempo, la notorietà di Alice è cresciuta, portandola a diventare una vera e propria influencer. Ha iniziato a collaborare con diversi brand, sfruttando la sua immagine e il suo seguito per promuovere prodotti e servizi. Nel 2022, ha condiviso con i suoi follower la notizia di aver intrapreso un percorso universitario, dimostrando di voler coniugare la carriera nel mondo dello spettacolo con la formazione accademica. Quanto è importante l’istruzione nel mondo moderno dell’influencer marketing?

Alice non si è limitata ai social; ha anche sperimentato il mondo della conduzione, partecipando a eventi e trasmissioni. Nel 2023, ha condotto Sfida Cisco su Sportitalia e ha preso parte a RDS Next, dove presenta Newsic Friday. Queste esperienze non solo hanno amplificato la sua visibilità, ma hanno anche consolidato la sua immagine di giovane professionista del settore. È affascinante vedere come una carriera possa evolversi così rapidamente, non credi?

Vita personale e passioni

Oltre alla carriera, Alice ha una vita personale avvincente. Nel 2022, è stata al centro di gossip per le sue relazioni con diversi volti noti, tra cui Nicolò Pirlo, figlio dell’ex calciatore Andrea Pirlo, e un altro content creator di nome Edoardo. Oggi, è legata a Daniel Nicolas Frey, figlio del calciatore francese Sébastien Frey. Come si riesce a gestire la fama e le relazioni personali in un mondo così esposto?

Alice ama anche il fitness e condivide frequentemente sui social consigli per un allenamento efficace, dimostrando di voler ispirare i suoi follower non solo con la sua vita quotidiana, ma anche promuovendo uno stile di vita sano. La sua capacità di interagire con i fan e di condividere momenti autentici ha contribuito a rafforzare la sua immagine e a costruire una community attiva e affezionata. Che ne dici, il suo approccio è un ottimo esempio da seguire per chiunque voglia intraprendere un percorso simile!