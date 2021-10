Tra gli inestetismi più detestati, ma allo stesso tempo più comuni di quanto si possa pensare, c’è la ritenzione idrica. È molto difficile eliminarla del tutto, si può però tenere sotto controllo con l’aiuto di alcuni integratori drenanti. Scopriamo quali sono i migliori in commercio e quali sono le loro caratteristiche.

Integratori drenanti, quali sono i migliori in commercio

La ritenzione idrica è il risultato di una molteplicità di fattori: può essere genetica, causata da alcune disfunzioni o, più semplicemente, da uno stile di vita sedentario abbinato alla poca idratazione e ad un’alimentazione scorretta.

In generale, può causare la cellulite su punti cruciali come glutei, cosce e addome. Si tratta di un fastidioso difetto estetico comune a molte e che in tantissime vorrebbero eliminare.

Ma come fare? Uno stile di vita sano è un ottimo punto di partenza, si possono però abbinare anche gli integratori drenanti, che depurano l’organismo ed eliminano i liquidi in eccesso.

I migliori da affiancare ad uno stile di vita sano

Come dicevamo, condurre uno stile di vita sano può aiutare moltissimo a contrastare la ritenzione idrica. Ma non disdegnate un piccolo aiuto direttamente dalla natura! Tantissimi integratori alimentari infatti, sono piccoli concentrati di ingredienti di origine del tutto naturale.

Attenzione comunque a non abusarne, a non assumerli in caso di particolari allergie e, soprattutto, attenzione a non sostituirli ai pasti. Il nome infatti dice tutto, devono essere semplicemente integrati nella nostra dieta e quindi accompagnare un’alimentazione corretta.

L’Angelica Advance

Tra i frutti più adatti all’eliminazione dei liquidi c’è senza ombra di dubbio l’ananas. Questo prezioso alleato di origine tropicale ha infatti un effetto estremamente drenante dovuto alla combinazione di acqua e potassio presenti al suo interno. Gli integratori drenanti, tra gli ingredienti hanno infatti il gambo d’ananas, tra questi per esempio, L’Angelica advance.

Le compresse di Naturalma

La centella è certamente una pianta dagli innumerevoli benefici, tra cui ovviamente, anche quello di combattere la cellulite e la ritenzione idrica. Ma non solo, aiuta anche ad alleviare la sensazione di pesantezza alle gambe data da questo disagio, stimola la diuresi e favorisce la microcircolazione. Insomma, una vera e propria fonte di benessere tutta contenuta nelle compresse di Naturalma.

Drenax Forte Mirtillo Plus

Anche il mirtillo è davvero un potente alleato per la nostra salute. Questo prezioso frutto (insieme all’aloe vera, alla vite, al ribes nero e tantissimi altri frutti e spezie) è contenuto nel Drenax Forte Mirtillo Plus. Un integratore alimentare dall’effetto drenante davvero completo. Il mirtillo infatti agisce in particolar modo sul microcircolo, un altro aspetto che, se non curato, può contribuire alla formazione di ritenzione idrica e cellulite.

Equilibra Fast Drena

Utile per il drenaggio dei liquidi in eccesso e per la funzionalità delle vie urinarie, l’integratore alimentare Fast Drena della linea Perdita di Peso di Equilibra è a base di Tarassaco e Bardana, utili a depurare l’organismo. Non mancano anche l’asparago e il ribes nero, che aiutano anche al drenaggio dei liquidi.