Terribile incidente a Como dopo il lavoro, Greta Curti muore a soli 21 anni: i media spiegano che la ragazza aveva accettato un passaggio da un collega che si è schiantato dopo aver perso il controllo del suo mezzo.

Incidente a Como, muore Greta

La ragazza lavorava in un bar come cameriera e nella notte fra sabato 23 e domenica 24 luglio, dopo aver finito il suo turno, ha accettato il passaggio a casa che le era stato offerto un collega. Purtroppo dopo poche centinaia di metri il ragazzo ha perso il controllo del furgone su cui viaggiavano in due. Il mezzo è andato a schiantarsi contro un muro e i soccorritori della Lombardia avevano estratto Greta dall’abitacolo in condizioni serie ma viva.

L’aggravamento delle condizioni e il decesso

Purtroppo, dopo aver lottato fra la vita e la morte per 24 ore in ospedale, la 21enne non ce l’ha fatta. Il collega di Greta, un 38enne, stava percorrendo via Pedrosi ad Appiano Gentile, a bordo del furgone intestato a una ditta di ristorazione, poi si è schiantato: L’uomo era stato ricoverato anch’esso assieme a Greta, che era stata trasportata all’ospedale Sant’Anna, dove le sue condizioni sono gradualmente peggiorate fino al tragico esito.