Idee regalo: come sorprendere il proprio partner

In occasione di un compleanno, un anniversario o qualsiasi altro evento importante, potrebbe essere difficile riuscire a sorprendere il proprio partner, specialmente se lo si conosce da tanti anni. In una storia agli inizi, infatti, la scarsa confidenza di entrambi giova a favore in quanto basterà davvero poco per introdurre il fattore sorpresa. Con l’andare del tempo, al contrario, il partner già pronostica quello che sarà il suo regalo togliendo parte del piacere di farlo. Ecco quindi una liste di idee fantastiche per tutte le coppie!

Un viaggio a sorpresa

Organizza nei minimi dettagli un week end romantico in Italia o all’estero. In base alla stagione in corso e ai gusti del tuo compagno/compagna potrai definire nel dettaglio il tipo di vacanza da organizzare. Potrai optare per mete romantiche come ad esempio Parigi o Verona, per escursioni nella natura, ma anche per mete più tranquille come una rilassante spa. E queste sono solo alcune possibili opzioni.

Un giocattolo per dare pepe al rapporto

Sicuramente regalare un sex toy al proprio partner potrebbe sorprenderlo e anche positivamente. L'uso di giocattoli erotici, soprattutto all'interno di una coppia, significa essere aperti e vivere con libertà l'intimità. Perciò quindi perchè non sorprendere il proprio partner e dare pepe al rapporto con un plug anale o con altro sex toy destinato alla coppia? Sono davvero molti i gadget tra i quali scegliere.

Biglietti di un concerto

Un’altra idea regalo per sorprendere il partner è quella di regalargli il biglietto per il concerto di uno dei suoi artisti preferiti. Ovviamente lo accompagnerai e così potrete vivere insieme un’esperienza che solidificherà ancor di più il vostro rapporto.

Regala un’esperienza

Hai mai pensato di regalare al tuo partner un esperienza? Se è amante del cibo perchè non optare per un lezione di cucina o un tour gastronomico in qualche agriturismo. Se invece ama le attività adrenaliniche il bungee jumping o il parapendio sono sicuramente un’ottima scelta. Se invece pensi che preferirebbe un’attività rilassante un massaggio in qualche centro specializzato è il regalo giusto.

Cena romantica

Infine, un ultimo consiglio è quello di organizzare una cena romantica. Questa idea potrebbe sembrare per alcuni un’idea banale, si tratta invece di un classico che è sempre capace di sorprendere il partner. Si tratta di un gesto che soprattutto nei rapporti di lunga data fa la differenza. In questo caso si è spesso immersi nella routine di tutti i giorni, perciò organizzare un cena romantica, a casa o in un ristorante speciale, può essere una buona idea. Bisognerà organizzare il tutto pensando ai gusti del partner, senza svelare fino all’ultimo la destinazione finale.