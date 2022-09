Settembre è iniziato e la Rai ha pensato a una programmazione ad hoc per soddisfare i gusti di tutti i telespettatori. Il palinsesto del 2022-2023 prevede che i programmi estivi volgano al fine per dar spazio a tutte quelle trasmissioni che accompagnano gli italiani durante la stagione autunnale e invernale.

Dopo il grande successo delle edizioni precedenti, torna su Rai 1 il game show I soliti ignoti condotto da Amadeus. Per quest’anno sono previste anche delle novità e nuove dinamiche di gioco. Quando inizia?

I soliti ignoti: come funzione il game show?

I Soliti ignoti è un programma d’investigazione creata dalla Endemol Shine Itay e viene trasmesso subito dopo il Tg1. Il gioco prevede la presenza di un concorrente o di una coppia di concorrenti e degli ignoti.

Lo scopo è quello di abbinare ogni ignoto alla propria professione, hobby o fama. Ognuno di essi possiede un passaporto in cui viene scritto il valore che si può accumulare nel caso in cui venga rivelata l’identità. Se viene indovinata si accumula il denaro al contrario no. In caso di imprevisto invece viene perso l’intero bottino. Il concorrente ha a disposizione alcuni aiuti: L’indizio, L’incontro ravvicinato, Il domandone e La fotona.

Alla fine ci sarà la parte dedicata al Parente misterioso che determinerà la vittoria. Bisogna indovinare il legame di parentela tra un nuovo ignoto e quelli presenti in studio. Se si da la risposta senza chiedere indizi il montepremi viene raddoppiato viceversa dimezzato.

I soliti ignoti: data di inizio, orario e canale tv

Le nuove puntate andranno in onda dall’11 settembre 2022 dalle 20:35 su Rai 1. A partire saranno i concorrenti dei casting mentre dal 1 novembre al 15 dicembre 2023 i gamers saranno dei personaggi vip che potranno giocare da soli oppure in coppia. In palio ci sono sempre 250 000 euro che grazie al Parente misterioso possono raddoppiare e diventare 500 000 euro. Tornano anche gli appuntamenti con Telethon a dicembre e con la Lotteria Italia che farà l’estrazione il 6 gennaio. A tendere le redini del programma ci sarà ancora Amadeus nonostante sarà impegnato alla conduzione di Sanremo 2023. Il conduttore avrà una stagione televisiva molto impegnativa in quanto dovrà dividersi tra I soliti ignoti, Sanremo e un programma musicale che si girerà all’Arena di Verona.