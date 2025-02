Il ritorno dei Modà sul palco di Sanremo

I Modà, storica band italiana, sono pronti a tornare sul prestigioso palco del Festival di Sanremo nel 2025 con il loro nuovo brano intitolato “Non ti dimentico”. Questa canzone rappresenta un forte legame con il tema dell’amore, un argomento che la band ha deciso di affrontare dopo un periodo di riflessione e pausa. La scelta di tornare a Sanremo non è casuale; per i membri del gruppo, il festival rappresenta un’opportunità unica di riconnettersi con il pubblico e di riscoprire l’emozione di esibirsi dal vivo.

Il significato di “Non ti dimentico”

Il brano “Non ti dimentico” è stato descritto da Francesco “Kekko” Silvestre, il frontman della band, come una canzone d’amore potente e intensa. Durante un’intervista, Kekko ha spiegato che la scrittura di questo pezzo è stata una sorta di liberazione, un modo per esprimere sentimenti profondi in un momento in cui il mondo sembra essere invaso da negatività e odio. La scelta di tornare a cantare di amore, dopo aver affrontato temi più complessi come la depressione, segna un’evoluzione naturale del loro percorso musicale.

Collaborazione con Francesco Renga

Durante la serata delle cover, i Modà si esibiranno insieme a Francesco Renga, un amico e collega, per rendere omaggio al suo brano “Angelo”. Questa collaborazione nasce non solo dall’amicizia, ma anche dalla coincidenza dei vent’anni dalla vittoria di Renga a Sanremo. L’idea di unire le forze per celebrare questo anniversario ha dato vita a un momento speciale che promette di emozionare il pubblico.

Un album che racconta la storia della band

Il nuovo album “8 Canzoni”, in uscita il 14 febbraio, rappresenta un importante capitolo nella carriera dei Modà. La scelta di pubblicare il disco in una data simbolica come San Valentino non è casuale, poiché riflette il legame della band con il tema dell’amore. Questo lavoro discografico non solo racchiude canzoni che parlano di sentimenti, ma è anche un viaggio attraverso la storia della band, con brani che esplorano malinconia, amicizia e le sfide affrontate nel corso degli anni.

La grande festa a San Siro

Il concerto “La Notte dei Romantici” a San Siro, già quasi sold out, rappresenta un altro momento cruciale per i Modà. La band promette una serata di festa, dove il pubblico sarà coinvolto in un karaoke collettivo, cantando le hit che hanno segnato la loro carriera. Tornare in uno stadio così importante dopo 11 anni è un’emozione indescrivibile, e i Modà sono pronti a regalare un’esperienza indimenticabile ai loro fan.

Un futuro luminoso per i Modà

Con il loro ritorno a Sanremo e l’uscita del nuovo album, i Modà dimostrano di essere più vivi che mai. La loro capacità di evolversi e di affrontare temi attuali, unita alla loro passione per la musica, li rende una delle band più amate del panorama musicale italiano. I fan possono aspettarsi non solo nuove canzoni, ma anche un rinnovato spirito di festa e condivisione, elementi che hanno sempre contraddistinto il loro percorso artistico.