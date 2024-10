I look più spaventosi e glamour per Halloween 2023

Con l’avvicinarsi di Halloween, la frenesia per i travestimenti e i look spaventosi cresce. Ogni anno, la notte del 31 ottobre offre l’opportunità di esprimere la propria creatività attraverso costumi e make-up unici. Ma quali sono le tendenze per Halloween 2023? Scopriamo insieme come affrontare questa festività con stile e originalità.

Il fascino del macabro nella moda

La moda ha sempre trovato ispirazione nel macabro e nel misterioso. Quest’anno, le passerelle hanno visto un ritorno di elementi gotici e dark, con designer che hanno reinterpretato il concetto di bellezza attraverso l’oscurità. Collezioni come quelle di Maison Margiela e Simone Rocha hanno portato in scena figure spettrali, evocando atmosfere da incubo con abiti in pizzo e dettagli inquietanti. Questo trend non si limita solo alle sfilate, ma si riflette anche nei look delle celebrità e delle influencer, pronte a sfoggiare costumi audaci e originali.

Make-up e costumi: come creare il look perfetto

Per un Halloween indimenticabile, il trucco gioca un ruolo fondamentale. Ispirandosi a film iconici come “The Neon Demon” o “Beetlejuice”, è possibile realizzare make-up che catturano l’attenzione. L’uso di colori vivaci e dettagli sanguinolenti può trasformare un semplice vestito elegante in un costume da brivido. Non dimentichiamo l’importanza dei dettagli: accessori come parrucche, maschere e gioielli possono fare la differenza. Celebrità come Chiara Ferragni hanno dimostrato che anche un travestimento semplice può risultare efficace, basta un tocco di creatività.

Le tendenze più hot per Halloween 2023

Quest’anno, le tendenze per Halloween si concentrano su un mix di eleganza e paura. I look gothic-chic sono in voga, con abiti che richiamano l’estetica vittoriana e dettagli dark. Le influencer stanno già condividendo i loro travestimenti sui social, ispirando molti a osare di più. Tra i costumi più popolari ci sono quelli ispirati a personaggi di film horror, ma anche reinterpretazioni di icone della moda. Non dimenticate di aggiungere un tocco personale al vostro look, che si tratti di un trucco audace o di un accessorio unico.