Tratta dal romanzo della scrittrice Silvia Zucca, Guida astrologica per cuori infranti è la nuova serie tv interamente italiana targata Netflix.

Guida astrologica per cuori infranti

Tra le novità del 2021 della piattaforma Netflix ci sarà anche una nuova serie tv completamente italiana.

Si tratta di Guida astrologica per cuori infranti, tratta e ispirata all’omonimo libro della scrittrice Silvia Zucca.

Le riprese sono appena iniziate, ma nonostante questo ci sono le premesse per un grande successo. La serie è stata scritta da Bindu de Stoppani e Fabrizio Cestaro. La produzione invece è stata affidata alla Italian International Film – Gruppo Lucisano e le riprese avranno luogo nella città di Torino.

Una storia che ha appassionato migliaia di lettori in tutto il mondo e che ora finalmente sarà realizzata anche sul piccolo schermo.

Netflix si conferma come una piattaforma di grande successo, tanto che alcuni suoi film potrebbero essere candidati agli Oscar.

Trama

La protagonista si chiama Alice Bassi, assistente di produzione di un piccolo network: single, poco più di 30 anni e con un lavoro che non la soddisfa. A questa condizione di vita non perfetta e di insoddisfazione per l’amore, si aggiunge la notizia del matrimonio del suo indimenticato ex, Carlo.

Ma non solo, sul posto di lavoro arriva Davide Nardi, direttore creativo, che diventa il sogno proibito della protagonista.

Poi finalmente Alice incontra Tio, un attore di soap opera, appassionato e guru di astrologia. Questo incontro segna un punto di ripartenza per Alice, che si affida a Tio, il quale diventa la sua guida astrologica per cuori infranti.

Il libro da cui è tratta la serie tv è stato un vero e proprio successo mondiale: ancora prima di essere pubblicato in Italia, 15 paesi hanno acquistato i diritti di traduzione. Il segreto per tutto questo successo? Il racconto di una donna normale, alle prese con i problemi più comuni, piena di contraddizioni anche di speranze, nella quale riconoscersi.

Cast

Volti nuovi, talenti freschi e con una carriera promettente. Sono Claudia Gusmino, Lorenzo Adorni e Michele Rosiello sono gli attori protagonisti della nuova serie di Netflix.

Claudia Gusmano, attrice siciliana, interpreterà Alice Bassi. 35 anni, ha fatto parte del cast de L’Allieva. Per anni ha dedicato la sua vita al teatro, a cui si sono affiancate alcune produzioni televisive come Distretto di Polizia, Dona Matteo e Squadra Antimafia.

Lorenzo Adorni sarà colui che interpreterà Tio. Nato in Emilia Romagna, ha avuto sin da piccolissimo la passione per la recitazione. Il ruolo più importante avuto sino a ora è stato quello del boss Matteo Messina Denaro nel film Il Cacciatore.

Michele Rosiello sarà l’affascinante Davide. Nato a Napoli nel 1989, ha già una carriera attiva alle spalle, tra cui la partecipazione alla fortunatissima serie tv Gomorra.