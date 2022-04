Attraverso i socail Guenda Goria ha espresso la sua preoccupazione per l’adorata nonna, che è stata operata nelle scorse ore.

Guenda Goria: la nonna operata

Guenda Goria, figlia di Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria, ha espresso attraverso i social la sua preoccupazione per la sua adorata nonna, che nelle scorse ore ha subito un delicato intervento chirurgico.

“Cari amici, in questi giorni la nonna Rosella è stata sottoposta ad un delicato intervento. Oggi si è risvegliata. Forza Nonna! Sei la nostra generalessa e uscirai vittoriosa anche questa volta”. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno espresso il loro calore e il loro sostegno verso Guenda e sua nonna e è possibile che la figlia di Maria Teresa Ruta li aggiorni sulle sue condizioni anche nei prossimi giorni.

Guenda Goria: la famiglia

Guenda Goria è molto legata alla sua famiglia e in particolare a sua madre, Maria Teresa Ruta, con cui ha deciso di partecipare al GF Vip. In passato Guenda ha dichiarato di non sentirsi compresa dai genitori e ha anche avuto alcune discussioni con il padre Amedeo Goria (famoso per i suoi tradimenti ai danni dell’ex moglie). “C’è una cosa però di cui voglio ringraziarli: non hanno mai parlato male l’uno dell’altra.

Papà ha sempre adorato la mia mamma e lei ci ha aiutato ad accogliere i difetti di papà e a vedere l’uomo buono che è. Non si sono mai mancati di rispetto né fatto la guerra”, ha dichiarato Guenda in merito ai suoi genitori.