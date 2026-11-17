Ex capo della polizia, detto lo squalo, Gianni De Gennaro è indagato per depistaggio nell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio.

Gianni De Gennaro, detto lo squalo dai suoi collaboratori, è tra le persone indagate dalla procura di Caltanissetta con l’accusa di aver depistato le indagini sulla strage di via D’Amelio del 1992 a Palermo, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Ha 78 anni e alle spalle più di cinquant’anni di carriera, in gran parte dedicati al contrasto alla mafia, tra risultati importanti e polemiche.

Nato a Reggio Calabria, entrò in polizia nel 1973 e fece rapidamente carriera. Dopo un periodo alla questura di Alessandria, passò alla sezione narcotici della squadra mobile di Roma, dove cominciò a seguire i traffici internazionali di droga e la criminalità organizzata. Proprio da quell’indagine nacque il rapporto con il giudice giovanni falcone, con cui collaborò nella cosiddetta pizza connection, un’inchiesta condotta tra il 1979 e il 1984 dall’FBI insieme al pool antimafia di Palermo sul traffico di eroina tra Sicilia e Stati Uniti.

Dalla estradizione di Buscetta alla guida della Dia

Nel 1984 De Gennaro guidava il Nucleo centrale anticrimine e si occupò dell’estradizione dal Brasile del boss Tommaso Buscetta, uno dei primi collaboratori di giustizia. Durante il volo di ritorno era presente anche lui, e in seguito raccontò di avergli fatto comprare un vestito, perché Buscetta era arrivato con un solo paio di pantaloni. Si occupò inoltre dei rapporti con il mafioso Salvatore Contorno, arrestato mentre era a capo del Nucleo.

Alla fine del 1991 divenne vicedirettore e nel 1993 direttore della Direzione investigativa antimafia. Nel 2000 fu nominato capo della polizia, incarico che mantenne per sette anni, compreso il periodo del G8 di Genova del 2001, segnato dalle violenze nella scuola Diaz e dai trattamenti degradanti nella caserma Nino Bixio di Bolzaneto.

Il processo per Genova e la carriera nelle istituzioni

Per i fatti della scuola Diaz De Gennaro fu processato con l’accusa di aver indotto un funzionario a rendere una falsa testimonianza. Assolto in primo grado, fu condannato in appello, ma la Cassazione annullò la condanna perché il fatto non sussisteva.

Lasciata la polizia nel 2007, assunse incarichi nelle istituzioni: fu capo di gabinetto del ministro dell’Interno Giuliano Amato e poi direttore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, che coordina i servizi segreti italiani. Dal 2013 al 2020 presiedette Finmeccanica, oggi Leonardo, e dal 2023 guida Eurolink, il consorzio guidato da Webuild incaricato del ponte sullo Stretto di Messina. Dal 2013 presiede anche il Centro studi americani di Roma.

L’indagine sul depistaggio

Secondo la procura di Caltanissetta, De Gennaro e alcuni collaboratori avrebbero taciuto alcuni fatti a loro noti, nascosto e in parte distrutto documenti utili all’inchiesta sulla strage. Gli investigatori ritengono inoltre che, tramite altre persone, abbia cercato di impedire a Contorno di riferire informazioni ai magistrati e che abbia occultato documenti relativi al proprio arresto.