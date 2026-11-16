Kate Middleton: la natura e la libertà di esplorare per George, Charlotte e Louis

Tra il ruolo di Principessa e quello di madre, Kate Middleton punta su natura, gioco libero e fiducia per crescere i tre figli.

Kate Middleton, Principessa del Galles, cerca di crescere i figli George, Charlotte e Louis con un’educazione fondata sul contatto diretto con la natura. In alcune dichiarazioni rilasciate a un numero speciale della rivista Country Life, curato come guest editor dal principe William, la Principessa ha spiegato quanto conti per lei lasciare ai bambini spazi di movimento e di scelta.

Nel ricordare la propria infanzia, Kate ha raccontato di aver passato molto tempo all’aperto, tra ruscelli, campagna e more da raccogliere, e anche di momenti da trascorrere da sola. «Nella natura ho sempre avvertito un senso di libertà: c’è qualcosa nello stare all’aria aperta che è difficile trovare altrove», ha detto. Secondo lei questa esperienza tende a perdersi con l’età adulta, e per questo vuole offrirla ai suoi figli.

La libertà di esplorare invece del controllo costante

La Principessa ha spiegato che la vita di famiglia spesso è così piena di impegni da far dimenticare di fermarsi e osservare i dettagli. «Concedere loro la libertà di esplorare, invece di dire continuamente cosa devono guardare o cosa devono pensare», ha affermato, descrivendo un impegno che cerca di ricordare a se stessa nel rapporto con i figli.

Kate ha dichiarato che i bambini hanno bisogno di correre sotto la pioggia, arrampicarsi sugli alberi e capire il valore della terra con le proprie mani. Dal gioco libero, secondo la sua visione, nascono carattere, resilienza ed empatia.

Il tempo all’aperto e la crescita in un mondo digitale

Kate Middleton si occupa da tempo di sviluppo dell’infanzia ed educazione. Sui social ha mostrato anche una veste da fotografa casalinga, con scatti che ritraggono spesso George, Louis e Charlotte. In un mondo sempre più digitale, la Principessa ritiene importante che i bambini sviluppino senso di appartenenza, connessione e sicurezza emotiva.

Per questo cerca di favorire un rapporto stretto con la natura, che può stimolare curiosità, immaginazione e creatività: capacità utili a una generazione sempre più connessa alla tecnologia.

La malattia e il valore del riposo

Nella stessa intervista Kate ha parlato della malattia affrontata alcuni anni fa. Le era stato detto che il recupero non sarebbe stato lineare, con giorni buoni e giorni difficili. «Ci insegna che i periodi di riposo, riflessione e rinnovamento sono importanti quanto i momenti di crescita», ha aggiunto, riconoscendo alla natura un ruolo nel percorso di guarigione.

Oggi la Principessa dice di essersi lasciata alle spalle il peggio, ma non dimentica quei mesi, che considera un avvertimento per il futuro.