Dopo tanta attesa è iniziata la prima attesissima puntata del reality dei sentimenti, ovvero Temptation Island. Al timone del programma quest’anno vi sarà l’amatissimo Filippo Bisciglia, che negli anni è diventato il pilastro portante del reality in questione, le edizioni condotte da lui solitamente hanno riscosso sempre molto successo in termini di ascolti.

Oltre alle sei coppie, che metteranno alla prova i loro rapporti, all’interno del reality, protagonisti indiscussi di Temptation Island sono certamente i cosiddetti “tentatori“, ossia i giovani single, che potrebbero mettere in discussione la fedeltà delle donne fidanzate nei confronti dei rispettivi compagni di viaggio e di vita.

Chi è Giuseppe Ambrosio

Classe 1989, nativo di Napoli e professione dentista, questo il breve identikit di Giuseppe Ambrosio, il giovane 32enne, che si occuperà di mettere in crisi le fidanzate che nel reality di Temptation Island, si troveranno dinanzi alle numerose tentazioni, che saranno offerte all’Is Morus Relais.

Giovane e affascinante, il napoletano Giuseppe Ambrosio vanta un altezza di un metro e novanta e un fisico curato e molto scolpito. Napoli è nel cuore di Giuseppe, di fatto è la sua terra nativa, ma attualmente il giovane tentatore single dimora a Milano, per motivi professionali.

Quanto all’istruzione di Giuseppe Ambrosio si sa che si è laureato con successo presso l’Università degli Studi dell’Aquila. Oggi Giuseppe è un dentista, ma dipendente presso uno studio, il suo sogno sembra essere quello di diventare un professionista del settore autonomo e con uno studio tutto suo in quel di Milano.

Giuseppe Ambrosio: vita privata

Profilo Instagram privato e vita molto riservata, Giuseppe proviene da una famiglia di umili origini e parecchio numerosa, secondo alcune indiscrezioni sembra infatti che abbia ben due fratelli e due sorelle, una di queste si chiamerebbe Angelica.

Il giovane con molta probabilità si farà conoscere a pieno, nel corso dell’esperienza televisiva all’interno del noto reality che sarà condotto da Filippo Bisciglia e quasi certamente non mancherà di riservare sorprese e di rivelare alcuni aspetti del suo carattere attualmente ignoti al pubblico.

Giuseppe Ambrosio, alcune curiosità

Segno zodiacale dei pesci, passione per sport e palestra, conoscenza approfondita di ben quattro diverse lingue, queste in sostanza alcune curiosità che si conoscono sul conto del prossimo tentatore della nuova edizione di Temptation Island.

Della vita privata di Giuseppe Ambrosio non si conosce praticamente nulla, soprattutto in merito al campo sentimentale, la privatizzazione dei suoi profili social, sia Facebook, sia Instagram, rende praticamente impossibile carpire preziose informazioni sul suo conto.

Per questo motivo, sarà necessario attendere la messa in onda del programma per conoscere meglio tutti gli aspetti caratteriali e di vita personale del giovane dentista napoletano 32enne, che è destinato a mettere in crisi o magari a far innamorare almeno una delle sei ragazze fidanzate, che vivranno per tutta la durata dell’esperienza insieme ai single tentatori all’Is Morus Relais, lontane dai rispettivi compagni di vita e di viaggio iniziale. Come finirà?