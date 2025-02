Il ritorno al fitness di Giulia Salemi

Giulia Salemi, nota influencer italo-persiana, ha recentemente condiviso con i suoi follower il suo percorso di ritorno all’allenamento dopo la nascita del suo primo figlio, Kian, avvenuta lo scorso 10 gennaio. A distanza di un mese e mezzo dal parto, Giulia ha deciso di riprendere la sua routine di fitness, ma con un approccio tutto nuovo: allenarsi comodamente a casa.

Un metodo personalizzato per neomamme

In un video condiviso sulle sue IG Stories, Giulia ha rivelato di aver scelto di allenarsi in casa su consiglio della sua osteopata. “Oggi mi sento Jill Cooper”, ha ironizzato, mostrando il suo salotto trasformato in una vera e propria area di allenamento. Indossando una tutina aderente nera e calzini bianchi, l’influencer ha spiegato l’importanza di tonificare il corpo dopo la gravidanza, per evitare problemi futuri come mal di schiena e scoliosi.

La sfida del tempo per le neomamme

Giulia ha sottolineato come il tempo per le neomamme sia un concetto relativo e come sia fondamentale ottimizzarlo al massimo. “Allenarmi da casa è la soluzione migliore”, ha affermato, evidenziando la necessità di un approccio graduale all’allenamento. “Non è che da zero possiamo ammazzarci: deve essere un processo graduale”, ha aggiunto, incoraggiando tutte le mamme a prendersi cura di sé stesse.

Un messaggio di rinascita e motivazione

Dopo la sua sessione di fitness, Giulia ha condiviso la sensazione di rinascita che prova, invitando le sue follower a seguire il suo esempio. “Oggi bisogna tornare a far allenare queste ‘chiapet’!”, ha esclamato, mostrando il suo entusiasmo per il ritorno all’attività fisica. Con il suo approccio positivo e motivante, Giulia Salemi si conferma un’ispirazione per molte donne che affrontano la sfida della maternità e del benessere fisico.