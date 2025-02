Il successo di Non lo faccio x moda

Giulia Salemi, nota influencer e conduttrice, torna a far parlare di sé con la seconda stagione del suo podcast Non lo faccio x moda. Dopo un breve periodo di pausa per la nascita della sua bambina, Salemi è pronta a riprendere il suo viaggio nel mondo dello spettacolo e non solo. La prima stagione ha riscosso un enorme successo, raggiungendo oltre 57 milioni di ascolti su tutte le piattaforme di streaming. Questo traguardo ha spinto la conduttrice a continuare a dare voce a storie e percorsi di vita che possano ispirare e far riflettere.

Novità e ospiti della seconda stagione

La nuova edizione del podcast promette di essere ancora più coinvolgente, con episodi che usciranno settimanalmente su piattaforme come YouTube, Spotify e Apple Podcasts. Salemi ha dichiarato di voler affrontare temi di attualità con un approccio sincero e diretto, senza filtri. Tra gli ospiti attesi ci sono volti noti del panorama televisivo e culturale, pronti a condividere le loro esperienze personali e professionali. La conduttrice ha già anticipato che tra i suoi ospiti ci saranno personaggi che hanno lasciato un segno profondo nella sua carriera, come Alfonso Signorini e l’Estetista Cinica.

Un podcast che affronta il disagio generazionale

Uno degli obiettivi principali di Non lo faccio x moda è quello di trattare argomenti importanti con leggerezza, affrontando il disagio generazionale e contrastando la superficialità del mondo contemporaneo. Salemi ha espresso il desiderio di creare uno spazio di confronto autentico, dove gli ospiti possano aprirsi e raccontarsi senza riserve. Questo approccio ha già dimostrato di attrarre un pubblico vasto e variegato, desideroso di ascoltare storie vere e significative.

Interazione e contenuti esclusivi

Oltre agli episodi del podcast, Giulia Salemi ha in programma di condividere contenuti esclusivi e video di approfondimento sui suoi profili social e su quelli del podcast. Questo permetterà ai fan di interagire ulteriormente con i temi trattati e con gli ospiti, creando una community attiva e coinvolta. La freschezza del format e l’impegno della conduttrice in campagne di sensibilizzazione sociale, come quelle contro la violenza di genere e il bullismo, hanno contribuito a rendere Non lo faccio x moda un punto di riferimento nel panorama dei podcast italiani.